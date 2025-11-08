Cu permisul suspendat şi pasiunea nebună pentru viteză, Gabriel a sfidat totul în calea lui. Chiar şi moartea, care i-a dat ocol de mai multe ori. Vineri, însă, pentru tânăr a fost ultima cursă. S-a izbit violent de un copac, iar în urma impactului maşina s-a rupt pur şi simplu în două. Şoferul nu a mai avut nicio şansă. Astăzi, în loc să îşi aniverseze onomastica, este plâns de cei dragi.

Viteza şi senzaţiile tari erau totul pentru Gabriel. Conducea nebun şi adeseori se lăuda cu asta pe reţelele de socializare. Chiar şi procesele verbale întocmite de oamenii legii pentru că încălca legea erau un motiv de laudă pentru el. În urmă cu o lună, a avut primul semn că trebuie să o lase mai încet cu pedala de acceleraţie. S-a răsturnat cu un Ford într-o curbă la Valea Seacă. Atunci era doar pasager. Însă asta nu l-a împiedicat să continue.

Cu viteză spre moarte

Deşi avea permisul suspendat, Gabriel a împrumutat o maşină de la un prieten. Tot un Ford avea să îi devină şi sicriul. Sâmbătă dimineaţa, în dreptul localităţii Lehliu Gară, tânărul a pierdut controlul volanului şi s-a izbit violent într-un copac. În urma impactului, maşina s-a rupt în două şi bucăţile din ea au fost aruncate la sute de metri distanţă.

Medicii sosiţi la faţa locului au încercat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, pentru el nu s-a mai putut face nimic. Martorii au fost şocaţi de ce au văzut. „Praf s-a făcut. Uitaţi unde e motorul şi unde e spatele”.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. Astăzi, Gabriel ar fi trebuit să petreacă. În loc să fie sărbătorit, cei dragi se pregătesc de înmormântare. A murit trăindu-şi ultimele clipe din dragostea pentru viteză.

