Schimbare majoră la graniţe! Uniunea Europeană a introdus de astăzi un nou sistem digital de control la frontierele externe Schengen. Amprentele şi imaginea facială vor fi înregistrate într-un sistem digital care a devenit activ şi la noi în ţară.

Vechea ștampilă de pe pașaport este înlocuită acum cu verificarea digitală. La punctul de trecere a frontierei din Sighetu Marmaţiei, călătorii care intră în România din afara Uniunii Europene sunt fotografiaţi şi amprentaţi. (ils. 08.36 Liliana la scanare)

Femeie: Eu mă gândesc că este foarte bine şi foarte uşor se trece!

Reporter: Ştiaţi de existenţa acestui sistem?

Femeie: Am auzit, dar nu am crezut că o să nimeresc la aşa ceva!

Mecanismul lansat astăzi înregistrează şi alte informaţii, inclusiv eventuale refuzuri de acces în spaţiul comunitar. Datele sunt stocate în bazele Uniunii Europene trei ani sau până la expirarea paşaportului. Un sistem pentru creşterea siguranţei şi prevenirea migraţiei ilegale.

Verificarea digitală este activă acum în cinci puncte de la noi din ţară, printre care şi Aeroportul de la Sibiu. "Totul a durat un minut, două minute, deci da, funcţionează foarte bine! Foarte eficient, fără probleme", spun călătorii. "Cred că procedura va deveni şi mai rapidă în viitor. Bănuiesc că cel mai mult vor fi afectaţi locuitorii din Marea Britanie, odată cu Brexit".

Reporter: Cât de mult se ajută colegii dvs. de sistem?

Georgiana Teodorescu, comisar şef Poliţia de Fontieră: Îi ajută pentru că ei nu vor mai calcula zilele uitându-se pe ştampilele din paşaport, sistemul va calcula automat.

Noul sistem se aplică pentru şederile de cel mult 90 de zile înregistrate într-un interval de jumătate de an. "Există şi excepţii, copiii sub 12 ani, persoane a căror prelevare de amprente este imposibilă din varii motive şi vorbim şi despre cei care sunt în posesia unor permise de şedere sau vize de lungă durată emise de state membre ale UE", a explicat Iulia Stan, purtător de cuvânt ITPF Sighetu Marmației.

Sistemul a fost implementat în 29 de ţări ale Uniunii Europene. Până în aprilie 2026 va fi extins la toate punctele de control din ţară şi la toate graniţele externe ale Uniunii Europene, moment în care ştampilarea paşapoartelor va fi eliminată complet. Pentru români, regulile de călătorie rămân neschimbate.

