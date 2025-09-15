Inspectorii Gărzii de Mediu s-au întors la Techirghiol, unde Gigi Becali îşi construieşte ilegal o biserică. Latifundiarul din Pipera trebuia să înceapă demolarea încă de săptămâna trecută, însă abia azi muncitorii au venit cu utilaje. Şi asta doar cât a durat controlul. Trei amenzi a primit omul de afaceri de la începerea şantierului. Specialiştii de mediu avertizează că ridicarea lăcaşului în zonă protejată pune în pericol sute de specii rare.

Inspectorii de la Garda de Mediu au ajuns din nou în inspecţie în aria protejată unde Gigi Becali îşi construieşte biserica.

"Este momentul în care reprezentanţii Gărzii de Mediu, alături de Poliţia Locală din Tuzla au ajuns aici pentru a constata care sunt în continuare neregulile construcţiei pe malul lacului Techirghiol" a spus reporterul Observator Andreea Filip.

Construcţia trebuia pusă la pământ încă de la începutul săptămânii trecute, însă abia azi a fost adusă o macara în zonă. Pentru a-i asigura pe inspectori că demolarea va merge ca pe roate, unul dintre muncitori le-a făcut oficialilor o demonstraţie despre cât de uşor se demontează gardul care împrejmuieşte construcţia.

Articolul continuă după reclamă

Reporter: Un punct de vedere ne puteţi da şi nouă, despre situaţie, despre ce se întâmplă?

Muncitor: Nu sunt în măsură, cu cea mai mare plăcere v-o spun.

Reporter: E cineva în măsură aici?

Muncitor: O să vină, da!

Însă nimeni nu a mai oferit vreun răspuns. Nici măcar Înaltpreasfinţitul Teodosie, cel care a sfinţit anul trecut locul unde a apărut acum biserica.

Peste 300 de specii de vieţuitoare, în pericol

Specialiştii spun că încălcarea regulilor de construcţie în aria protejată de la marginea lacului Techirghiol ar putea pune în pericol 300 de specii de vieţuitoare.

"Techirghiol este particular prin faptul că este o lagună hipersalină şi din acest motiv există specii particulare deosebite. Avem flamingo care se opresc acolo şi popoesesc. E adevărat că nămolurile şi apa Techirghiolului este benefică şi sănătoasă, dar putem să o exploatăm de pe laturile care sunt permise, care sunt accesibile omului şi în felul ăsta să trăim într-o comunitate cu natura" a explicat doctorul în ştiinţe Adrian Bîlbă.

Două hectare din zona protejată sunt compromise deja de lucrări, potrivit organizaţiilor de mediu. În trei luni, de când a apărut şantierul, omul de afaceri din Pipera a primit amenzi de peste 40.000 de lei de la Garda de Mediu şi Inspectoratul de Stat în Construcţii. Gigi Becali a susţinut că, în urmă cu trei ani când a cumpărat terenul nu era zonă protejată şi a contestat sancţiunile în instanţă.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Aţi avea încredere să lăsaţi rezolvarea accidentelor uşoare doar în mâna asiguratorilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰