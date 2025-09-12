Nu amendare, demolare. Organizaţiile de mediu se plâng că biserica ridicată de Gigi Becali pe malul Lacului Techirghiol afectează deja păsările protejate de lege de acolo. Şi spun că amenzile pe care omul de afaceri le-a plătit cu uşurinţă nu rezolvă problema reală. Sistarea oricăror lucrari este solicitată şi de Garda de Mediu. Însă verificările în teren sunt mai dificile. Agenţii s-au împotmolit în noroi, azi, când au mers în control. Aşa că acţiunea s-a amânat.

Sunt imagini de la sfinţirea bisericii construite în zona protejată de lângă Lacul Techirghiol. Smerit în faţa fundaţiei, Gigi Becali a obţinut binecuvântarea Înalt Preasfinţitului Teodosie de a merge înainte cu lucrările. Dar, unde a sfinţit Arhiepiscopul, statul n-a dat autorizaţie. Chiar şi aşa, lăcaşul de cult a prins rapid contur.

"Acolo făceam eu baie. Avea acolo o platformă făcută. Am zis hai să facem o biserică aici, ca să nu mai mergem în oraş", a declarat Gigi Becali, ctitorul bisericii.

280 de păsări rare

Becali nu a avut parte de liniştea pe care o căuta. Terenul este al său, dar face parte dintr-un sit Natura 2000, cu peste 280 de specii de păsări rare. Ceea ce înseamnă că nu sunt permise construcţiile care le distrug habitatul.

"Dacă îmi interzice, ne supunem instanţei. Dacă instanţa face ce vor străinii în ţara noastră ortodoxă, atunci e bine", a declarat Gigi Becali, ctitorul bisericii.

În trei luni, omul de afaceri a bifat două plângeri penale şi amenzi de peste 40.000 de lei, pe care le-a plătit deja. Însă activiştii de mediu spun că păsărilor puse în pericol nu le pasă de amenzi.

"Solicităm ferm să fie dispusă oprirea, chiar oprirea şi aducerea terenului în starea lui iniţială. Avem o grămadă de specii pe care, de fapt, suntem pe cale să le pierdem definitiv", a declarat Emil Todorov, Societatea Ornitologică Română.

Asociaţia Ornitologică Română şi Garda de Mediu cer sistarea lucrărilor. Verificările în teren, în schimb, s-au dovedit mai dificile.

Garda de Mediu şi Poliţia Locală au încercat astăzi să meargă într-un nou control la construcţia care se înalţă pe malul Lacului Techirghiol. Însă din cauza ploii torenţiale şi a pământului foarte moale, maşinile nu au putut înainta.

În timp ce autorităţile se chinuie să aplice legea, proiectul lui Gigi Becali câştigă susţinători printre localnici.

"Iniţiativiele bune sunt foarte criticate. Adică nu sunt bune! În această ipostază legea cred că nu dă bine. Legile le fac oamenii, da? Nu le face Dumnezeu sau mai ştiu eu, Mahomed", a declarat un localnic.

"Nu sunt prea ahtiată după credinţă, dar din când în când aş merge şi eu, bineînţeles", spune o femeie.

Două hectare din zona protejată au fost deja compromise de lucrările la biserică şi la drumul de acces, spun organizaţiile de mediu. Printre speciile afectate se numără ciocârlia de Bărăgan sau şoimul dunărean.

