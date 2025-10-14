Un bărbat de aproximativ 50 de ani, se zbate acum între viață și moarte, după ce a fost lovit cu pumnul de un tânăr de 26 de ani, chiar în timpul unei eveniment din județul Alba. O singură lovitură a fost de ajuns ca victima să se prăbușească pe asfalt și să se rănească grav la cap. Bărbatul este acum în comă, iar cel care l-a lovit a fost reținut pentru 24 de ore.

Totul s-a întâmplat la eveniment din comuna Pianu de Jos, în județul Alba. Bărbatul de 50 de ani a vrut să facă o glumă. A venit pe la spatele tânărului de 26 de ani și l-a luat în joacă de gât. Doar că, speriat, acesta a reacționat instinctiv, s-a întors și i-a dat un pumn.

"Oamenii au aruncat apă pe el ca să-şi revină, dar nu şi-a revenit. A rămas jos acolo pe asfalt", povesteşte un localnic.

"Bărbatul de 26 de ani, în timp ce se afla pe o strada din localitatea Pianu de Jos, l-ar fi lovit, pe un bărbat de 50 de ani cu pumnul, în zona feței, iar acesta ar fi căzut pe partea carosabilă, suferit leziuni corporale", a declarat Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

În urma loviturii primite, victima s-a rănit la cap şi a fost dusă de urgență la spitalul din Alba Iulia. Din cauza stării grave, medicii au decis să facă de urgenţă transferul la Târgu Mureș.

"Este un pacient care a fost victima unei heteroagresiuni, cu un traumatism cranio cerebral şi o fractură de calotă temporară stângă", a declarat Bianca Liana Grigorescude la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Victima este acum în comă. Între timp, tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru loviri sau alte violențe. Dacă bărbatul rănit nu își revine, încadrarea faptei s-ar putea schimba.

Redactia Observator

