Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Glumă cu final tragic la un eveniment din Alba. Un bărbat a ajuns în comă după ce a fost lovit cu pumnul

Un bărbat de aproximativ 50 de ani, se zbate acum între viață și moarte, după ce a fost lovit cu pumnul de un tânăr de 26 de ani, chiar în timpul unei eveniment din județul Alba. O singură lovitură a fost de ajuns ca victima să se prăbușească pe asfalt și să se rănească grav la cap. Bărbatul este acum în comă, iar cel care l-a lovit a fost reținut pentru 24 de ore.

de Redactia Observator

la 14.10.2025 , 08:49

Totul s-a întâmplat la eveniment din comuna Pianu de Jos, în județul Alba. Bărbatul de 50 de ani a vrut să facă o glumă. A venit pe la spatele tânărului de 26 de ani și l-a luat în joacă de gât. Doar că, speriat, acesta a reacționat instinctiv, s-a întors și i-a dat un pumn.

"Oamenii au aruncat apă pe el ca să-şi revină, dar nu şi-a revenit. A rămas jos acolo pe asfalt", povesteşte un localnic.

"Bărbatul de 26 de ani, în timp ce se afla pe o strada din localitatea Pianu de Jos, l-ar fi lovit, pe un bărbat de 50 de ani cu pumnul, în zona feței, iar acesta ar fi căzut pe partea carosabilă, suferit leziuni corporale", a declarat Mădălina Crişan, purtător de cuvânt IPJ Alba.

Articolul continuă după reclamă

În urma loviturii primite, victima s-a rănit la cap şi a fost dusă de urgență la spitalul din Alba Iulia. Din cauza stării grave, medicii au decis să facă de urgenţă transferul la Târgu Mureș.

"Este un pacient care a fost victima unei heteroagresiuni, cu un traumatism cranio cerebral şi o fractură de calotă temporară stângă", a declarat Bianca Liana Grigorescude la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Victima este acum în comă. Între timp, tânărul de 26 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și este cercetat pentru loviri sau alte violențe. Dacă bărbatul rănit nu își revine, încadrarea faptei s-ar putea schimba.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

coma alba lovitura
Înapoi la Homepage
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și eu de la nepotul meu”
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA?
Observator » Evenimente » Glumă cu final tragic la un eveniment din Alba. Un bărbat a ajuns în comă după ce a fost lovit cu pumnul