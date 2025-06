Goliath este primul pui de ligru din România. Angajaţii de la Colțul Zoologic din Zaharești, Suceava, i au dat numele gândidu se la cum va arăta la maturitate

Există doar câteva astfel de exemplare în toată lumea, mai exact 20, dintre care doar 4 în Europa.

"Acum 8 ani am avut o fătare numeroasă de lei, am căutat o grădină zoologică din țară care să aibă tigri de aceeași vârstă. Am făcut un schimb cu grădina respectivă. Tatăl leu și mama tigroaică", spune Dorin Șoimaru, proprietar colț zoologic.

Vezi și

Ceea ce înseamnă că, la maturitate, va avea agilitatea unui tigru și forța unui leu. Momentan însă, Goliath rămâne la biberon.

"La maturitate poate să ajungă la o greutate de aproximativ 400 de kilograme. Cel mai mare ligru de pe planetă are o lungime de 3 metri 30", spune Gabriel Gașpar, medic veterinar.

"E unic. Îndemn pe toată lumea să vină să îl vadă, să aibă ocazia să îl țină în mână că e ceva mai rar, mai ales la noi în România să găsești așa ceva"

"Să vezi cum e un leu feroce, cum atacă, mușcă, fuge, vânează, e ceva foarte frumos să îl vezi micuț, să poți să pui mâna pe el, să stai lângă el și să ai o experiență de neuitat", spun turiştii.

Alte exemplare de ligru mai pot fi văzute în Statele Unite ale Americii, Indonezia sau Rusia. Într-o altă parte a ţării, la Craiova, Tora și Zara, au topit inimile vizitatorilor. Neastâmpărate și puse mereu pe șotii, cei doi tigrişori au devenit noua atracție a orașului încă de când au ieșit din carantină și au fost mutati în țarc.

"A fost o surpriză pentru copilașii care au venit deja în număr foarte mare încă de când le-am scos în curte. Sperăm ca cei care vor veni să-i viziteze se vor bucura de frumusețea lor și de gingășia lor", spune Daniela Mitroi, RAADPFL Craiova.

În primele luni de viață, Tora și Zara au fost hrănite cu biberonul. Acum, pentru că au crescut, primesc zilnic 3 kilograme de carne de pui sau vită.

"S-au acomodat foarte bine, am încercat să le facem cât mai aproape de habitatul lor natural, prin mângâiere, comunicare cu ei. Cum și un copil are nevoie de afecțiunea părintelui, așa au nevoie și acești tigrișori de afecțiunea noastră, să ne jucăm cu ei", spune Gheorghe Diaconeasa, coordonatorul activității de la Grădina Zoologică.

Tigrul alb este o specie rară, iar cei care au ocazia să-i vadă în realitate sunt cu adevărat norocoși.

"Am venit și noi să îi vedem, sunt superbi"

"Frumușei, sunt frumoși. Am auzit de ei și tocmai de asta am venit să îi vedem. Simpatice, zglobii și sper să se facă mari, să-i vedem cât mai mari", spun turiştii.

Intrarea la grădina zoologică din craiova este gratuită

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi risca să garantaţi cu o altă proprietate pentru a vă cumpăra o locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰