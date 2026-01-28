Sunt multe necunoscute legate de modul în care a avut loc tragedia din vestul ţării. Cu siguranţă şoferul a greşit, se vede foarte clar în imaginile surprinse de acea cameră de bord. Dar dincolo de asta, mulţi oameni acuză acum, inclusiv jurnaliştii greci, că poate cei 7 oameni ar fi avut o şansă dacă şoseaua arăta, într-adevăr, ca un drum european. Care nu doar că te ghidează, dar te şi protejează în cazul unor greşeli la volan.

DN6 e supranumit, şi el, Drumul Morţii - 43 de oameni au murit pe el numai anul trecut. Fără investiţii, fără reparaţii.... şi mai ales, fără autostrăzi care să ne ofere alternative, siguranţa şoferilor stă nu doar în modul lor de a conduce, ci şi în... noroc.

"Drumul este moarte curată! Este moarte curată! Trebuie făcut ceva!", spune un muncitor.

DN 6, supranumit Drumul Morţii

Articolul continuă după reclamă

O spun şi muncitorii, şi sutele de şoferi care tranzitează zilnic Drumul Naţional 6. Teoretic, e o şosea europeană. Practic, oamenii îi spun Drumul Morţii.... un simbol al nevoii urgente de modernizare a infrastructurii româneşti, prea învechită şi prea periculoasă.

Şofer: Am făcut drumul ăsta destul de des şi mai mereu s-a întâmplat să fie ceva..

Reporter: Cum este drumul ăsta?

Şofer: Foarte prost. Şi taxele foarte mari. E vorba de calitatea drumului.

DN6, considerat unul dintre cele mai periculoase şi în acelaşi timp tranzitate drumuri din partea de vest a ţării - trafic intens, depăşiri riscante şi viteze care nu ţin cont, de cele mai multe ori, de condiţiile de teren. O clipă de neatenţie se poate transforma într-un dezastru. Doar în acest caz vorbim de 7 morţi şi patru răniţi.

Şoferul a pierdut controlul volanului

O tragedie la care s-a ajuns din cauza şoferului care, în mod inexplicabil, a tras de volan pe contrasens, chiar în faţa unui TIR. Pe de altă parte însă, martorii au adus în discuţie starea deplorabilă a drumului: o singură bandă pe sens, curbe fără vizibilitate, lipsa unor elemente de protecţie moderne protecţie şi iluminat slab. Şi, bineânţeles, lipsa autostrăzii pe un coridor european atăt de important.

Dar suntem în România... îi amintesc acest lucru zeci de oameni premierului Ilie Bolojan pe pagina lui de Facebook. Mesajul lui de condoleanţe către familiile victimelor a fost urmat de mii de comentarii, multe dintre ele care acuză lipsa autostrăzii..

"Hai să spunem că şoferul ăsta era grăbit, obosit, neatent. Dacă era autostrada de la Lugoj până la Craiova, cum este ea gândită, gata, acest vehicul nu avea ce să caute pe DN6. Evident că drumul ăsta, care e de fapt ditamai coridorul de tranzit de la noi ar trebui să aibă o autostradă", spune Ionuţ Ciurea, Asociaţia Pro Infrastructură prin telefon

Şi jurnaliştii greci spun că autorităţile ar trebui să investigheze dacă nu cumva şoferul a pierdut controlul volanului din cauza şoselei învechite. Până una alta, pe drumurile periculoase, siguranţa nu ţine doar de autorităţi, ci şi de responsabilitatea fiecăruia dintre noi. Conducerea defensivă e esenţială şi poate face diferenţa între viaţă şi moarte.

"Întrebarea - oare am timp să depăşesc este întotdeauna = nu!" pentru că dacă am ajuns să-mi pun acea întrebare înseamnă că e deja târziu. La fel şi la întrebarea - oare am loc să intru pe aici-, la fel, răspunsul e nu!", spune Bogdan Talaşman, instructor auto condus defensiv.

Statisticile arată că numai anul trecut, pe DN6 au avut loc 325 de accidente, în urma cărora 43 de oameni şi-au pierdut viaţa.

Iulia Pop Like Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰