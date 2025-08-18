Calvar la întoarcerea din minivacanţă! Trenurile dinspre litoral au fost din nou blocate, ieri după-amiază, din cauza unui incendiu de vegetație izbucnit lângă Medgidia. Șase trenuri au fost afectate, iar pasagerii au avut întârzieri de ore întregi. Circulația a fost reluată după ore bune, însă bilanțul incendiului este unul tragic: au ars peste 170 de hectare, un autoturism, iar într-un adăpost înghiţit de flăcări a fost găsit cadavrul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 70 de ani. Pe Autostrada Soarelui s-a format o coadă de peste 30 de kilometri. Şoferii care au încercat să recupereze timpul irosit cu depăşiri şi viteză excesivă au plătit scump. Poliţiştii au dat amenzi de zeci de mii de lei şi au suspendat 1300 de permise de conducere.

Un incendiu violent de vegetație izbucnit în localitatea Medgidia a blocat complet traficul feroviar ieri în jurul orei 16:00. Intervenția a durat peste șase ore, au ars 170 de hectare de vegetație, iar pompierii au reușit să salveze peste 70 de animale. Cu toate acestea, bilanțul este unul tragic: într-un adăpost improvizat cuprins de flăcări a fost găsit cadavrul carbonizat al unui bărbat de aproximativ 70 de ani.

Șase trenuri de călători au fost afectate, iar sute de călători au ajuns la destinație chiar și cu cinci ore întârziere.

Drumul de la Constanţa până în Bucureşti a ajuns să dureze şi 7-8 ore

"A fost trenul groazei şi la plecare şi la venire. 240 minute acum, vineri tot aşa, 3-4 ore. Au fost nişte incendii de vegetaţie de mare amploare, au ajuns până la liniile de cale ferată, drept pentru care a trebuit să stăm în staţie în Medgidia" a spus un călător.

"Am făcut într-o oră doi kilometri. Cred că până în Agigea, până în autostradă, mai facem încă 2-3 ore. Probabil ne aşteaptă un drum lung de 7-8 ore până acasă în Bucureşti" a mai povestit cineva.

Haosul a început în jurul prânzului, după ce mii de turişti au predat camera de la hotel şi au plecat spre casă. Pe şoseaua care leagă staţiunile din sudul litoralului de Constanţa a fost aglomeraţie infernală. Cel mai rău, între Tuzla şi Agigea. Maşinile au stat pe loc zeci de minute până să îşi facă loc pe drumul naţional.

Traficul, îngreunat de incendii şi accidente

Aglomeraţia a înaintat, apoi, pe Autostrada Soarelui, iar lucrurile s-au complicat din cauza unui accident în care au fost implicate trei maşini.

Încă o zonă critică a fost la staţia de taxare de la Feteşti, unde poliţiştii rutieri au instalat şi filtre pentru a-i opri pe şoferii care ar fi putut provoca accidente.

"Acest elicopter a survolat toată ziua deasupra autostrăzii A2, iar imaginile captate cu camera cu termo-viziune au fost trimise, în timp real, la poliţiştii de la sol, care ulterior i-au oprit pe şoferi" a explicat reporterul Observator Ana Grigore.

Trafic greu a fost şi pe Valea Prahovei. Maşinile s-au aliniat în coloane kilometrice pe sensul spre Bucureşti, între Predeal şi Buşteni.

În minivacanţa de Sfânta Marie, peste 9.000 de poliţişti au fost prezenţi pe şosele, în zonele aglomerate şi în staţiuni.

