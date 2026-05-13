"Ce zodie ești?" - întrebarea care, pentru mulți tineri, a ajuns să conteze aproape la fel de mult ca cele precum "cu ce te ocupi?" sau "care sunt principiile tale în viaţă?". Asta pentru că, mai nou, compatibilitatea nu se testează în viaţa reală, ci se calculează pe internet. O treime din tinerii de până în 30 de ani verifică zodia înainte de prima întâlnire. Practic, înainte de orice poveste, încercăm deja să aflăm finalul ei. E un fel de garanție că nu vom suferi, că nu alegem persoana "greșită". O iluzie a controlului emoţional. Şi de aici şi lipsa conexiunii. Studiile arată că peste jumătate dintre tinerii din Generația Z sunt singuri, fără un partener stabil.

Horoscop, numerologie, cifra destinului și aplicații care îți calculează compatibilitatea cu câteva clickuri. Aşa începe astăzi căutarea partenerului ideal.

Reporter: Ai făcut vreun test de compatibilitate, după data de naştere, rapid?

Tânără: Da. Sunt vărsător, ştiu că mă potrivesc cu capricornul.

Înainte de prima întâlnire, 30% din tinerii din Generaţia Z verifică zodia. Aşa calculează online compatibilitatea și încearcă să afle dacă relația are viitor, uneori chiar dinainte să se cunoască cu adevărat.

"Unele lucruri chiar se potrivesc. Mi s-a întâmplat să citesc o chestie și să se întâmple. Am încercat să îi dau o şansă, dar nu a mers", a spus Mihaela, în vârstă de 23 de ani.

Testele online au devenit o unealtă esenţială în dating-ul modern

Uneori, întrebări precum "Ce zodie ești?" sau "În ce dată te-ai născut?" devin un criteriu de selecție rapidă, ca o probă eliminatorie, iar testele de numerologie şi astrologie au devenit virale pe rețelele sociale și strâng milioane de accesări.

"Am recomandat tuturor să evite internetul când vine vorba de astrologie. [...] Foarte multe sunt gândite ca nişte produse, se marketează, se fac reclame, se fac tot felul de alte procese prin spate", a explicat Dezideriu, consultant în astrologie.

De multe ori, viaţa bate horoscopul

"Persoana 1 sunt eu. [...] Sunt pe 22 august. Şi cealaltă persoană este pe 27 septembrie 1980. [...] Sunt 3 inimioare din 5. Pare bine", explică Dan.

Dan are 47 de ani, iar citirea horoscopului este un tabiet pentru el. Înainte să își aleagă partenera actuală, a făcut mai multe teste de compatibilitate.

Dan: Printre primele lucruri pe care le fac dimineaţa e horoscopul, după ce îmi beau cafeaua. [...] Sunt leu cu ascendent în leu, vreau să iasă totul ca la carte, sunt fixist.

Reporter: Cu ce zodii vă potriviţi?

Dan: Cu berbecul şi cu săgetătorul.

Reporter: Şi partenera ce zodie este?

Dan: Culmea, este zodia care nu se poate mula pe zodia leului. Este zodia fecioară.

În cazul lui, viața i-a dat peste cap toate calculele astrologice.

Reporter: Aţi încercat să faceţi test de compatibilitate?

Dan: Da, am făcut testul. A ieşit că nu suntem compatibili, dar noi suntem împreună de 8 ani. Ne înţelegem, suntem ok.

Asta și pentru că testele online de compatibilitate zodiacală sunt, de cele mai multe ori, reduse la explicații simple și superficiale.

"Informațiile de acolo sunt fracţionate. Iau în calcul foarte puține date. Astrograma poate dura câteva ore. Sunt foarte multe aspecte pe care le avem de analizat. Ascendentul este mai important decât zodia", a explicat astrologul Roxana Puiu.

"Sunt berbec. M-am uitat, dar nu a fost în concordanţă cu realitatea. Nu cred că au multă valoare, doar aşa, de fun", a spus o tânără.

Ce se află în spatele obsesiei pentru compatibilitatea zodiacală

În spatele acestei obsesii pentru teste și compatibilitate se ascunde însă mai mult decât divertisment. Într-o lume în care relațiile se consumă repede, iar opțiunile par infinite, mulți caută, de fapt, o formă de control asupra celuilalt, un fel de siguranță emoțională.

"Vin în cabinetul nostru ca să afle care este drumul lor: este un drum predestinat, este un partener karmic, pe viaţă. Vor să afle prin intermediul astrologiei şi numerologiei care este potenţialul lor într-o relaţie, ce pot primi, ce pot oferi", au spus Adina şi Oana Timofte, specialiste în numerologie.

Practic, în relaţii se caută scurtături emoţionale. În loc să construim un cuplu solid, în timp, pas cu pas, ajungem să avem legături rapide și superficiale, care nu mai apucă să se transforme în conexiuni profunde și stabile. Iar acest lucru se reflectă și în statistici.

"Se întâmplă în ultima perioadă să se căsătorească pe aceste sisteme de dating. Rata divorţurilor a crescut foarte mult, undeva la 35%, ceea ce ne spune că alegerile cuplurilor sunt, de multe ori, în 1 din 3 cazuri, greşite", a spus sociologul Sorin Cace.

Un singur lucru rămâne esenţial, dincolo de orice calcul: să ne dăm timp să cunoaștem omul din fața noastră. Cercetătorii care au analizat milioane de relații spun că succesul unui cuplu ține mai degrabă de valori comune, comunicare și personalitate.

