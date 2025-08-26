Pe litoral bate vânt de pagubă. Dispariţia voucherelor de vacanţă le-a reconfigurat concediile românilor. Nu se mai înghesuie nimeni la rezervări pentru luna septembrie. Hotelierii se resemnează: fără clienţi, nu mai are rost să ţină deschis.

Zilele trecute, furnicar de turişti pe litoral. Acum, bate vântul printre şezlongurile goale.

"E călduţ încă. Este un bronz mai sănătos dacă nu este atât de cald. Noi preferăm tipul ăsta de vreme", spune o turistă.

"Am avut multă treabă şi am întârziat. Nu este normal să se închidă hotelurile. E o chestie de management", susţine un alt turist.

Articolul continuă după reclamă

Hotelierii simt declinul. Multe unităţi, în special cele all inclusive, pun lacătul din septembrie.

"Din păcate trebuie să închidem porţile curând. Motivul este începerea şcolii. Fiind o unitate all inclusive, noi avem foarte mulţi clienţi cu copii. Pe 7 septrembrie închidem", a declarat Ramona Rasnatovschi, şef complex hotelier.

"Un sezon bun, dar mai slab ca în alţi ani. Luna iunie a fost destul de slabă. După părerea mea vom avea între 8 şi 10% o scădere a numărului de turişti comparativ cu 2024. Un număr semnificativ de hoteluri, probabil jumătate dintre ele, închid imediat după ce se termină vacanţa. Asta înseamnăă 7-9 septembrie", spune Aurelian Marin, managerul unei agenţii de turism.

În septembrie ratat de hotelieri e pus şi în cârca statului care a redus voucherelor de vacanţă, spun managerii. Plus, valul de scumpiri care a lovit la început de august.

"Parcă este mai gol. Mulţi aleg să plece în strănătate. Poate şi preţurile sunt unul dintre motive.

Nu mai este ca în alţi ani", suţine un turist.

"Sezonul a fost destul de greu. Costurile la energie, costurile la gaz şi taxele locale care sut extrem de mari sezonul acesta sunt motivele pentru care hotelul ar putea fi închis mai devreme decât anii anteriori pentru că de la an la an taxele cresc, nu este rentabil", mărturiseşte Iolanda Nanu, managerul unui hotel din staţiunea Mamaia.

De la 1 septembrie, începe şi programul "Litoralul pentru toţi", iar turiştii îşi pot lua cazare chiar şi la jumătate de preţ faţă de vârful de sezon.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰