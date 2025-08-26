Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Hotelurile de pe litoral se închid mai devreme anul acesta: "Taxele au crescut, nu mai este rentabil"

Pe litoral bate vânt de pagubă. Dispariţia voucherelor de vacanţă le-a reconfigurat concediile românilor. Nu se mai înghesuie nimeni la rezervări pentru luna septembrie. Hotelierii se resemnează: fără clienţi, nu mai are rost să ţină deschis.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 20:31

Zilele trecute, furnicar de turişti pe litoral. Acum, bate vântul printre şezlongurile goale. 

"E călduţ încă. Este un bronz mai sănătos dacă nu este atât de cald. Noi preferăm tipul ăsta de vreme", spune o turistă

"Am avut multă treabă şi am întârziat. Nu este normal să se închidă hotelurile. E o chestie de management", susţine un alt turist

Articolul continuă după reclamă

Hotelierii simt declinul. Multe unităţi, în special cele all inclusive, pun lacătul din septembrie. 

"Din păcate trebuie să închidem porţile curând. Motivul este începerea şcolii. Fiind o unitate all inclusive, noi avem foarte mulţi clienţi cu copii. Pe 7 septrembrie închidem", a declarat Ramona Rasnatovschi, şef complex hotelier

"Un sezon bun, dar mai slab ca în alţi ani. Luna iunie a fost destul de slabă. După părerea mea vom avea între 8 şi 10% o scădere a numărului de turişti comparativ cu 2024. Un număr semnificativ de hoteluri, probabil jumătate dintre ele, închid imediat după ce se termină vacanţa. Asta înseamnăă 7-9 septembrie", spune Aurelian Marin, managerul unei agenţii de turism.

În septembrie ratat de hotelieri e pus şi în cârca statului care a redus voucherelor de vacanţă, spun managerii. Plus, valul de scumpiri care a lovit la început de august. 

"Parcă este mai gol. Mulţi aleg să plece în strănătate. Poate şi preţurile sunt unul dintre motive. 

Nu mai este ca în alţi ani", suţine un turist

"Sezonul a fost destul de greu. Costurile la energie, costurile la gaz şi taxele locale care sut extrem de mari sezonul acesta sunt motivele pentru care hotelul ar putea fi închis mai devreme decât anii anteriori pentru că de la an la an taxele cresc, nu este rentabil", mărturiseşte Iolanda Nanu, managerul unui hotel din staţiunea Mamaia

De la 1 septembrie, începe şi programul "Litoralul pentru toţi", iar turiştii îşi pot lua cazare chiar şi la jumătate de preţ faţă de vârful de sezon. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

litoral hoteluri scumpiri vouchere mamaia rezervari
Înapoi la Homepage
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Dramă cumplită pentru Irina, o tânără de 20 de ani cu paralizie cerebrală. A aflat că mama ei a murit după ce s-a întors de la operație. Mesajul sfâșietor al fetei
Comentarii


Întrebarea zilei
Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii?
Observator » Evenimente » Hotelurile de pe litoral se închid mai devreme anul acesta: "Taxele au crescut, nu mai este rentabil"