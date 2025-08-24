A dat zece spargeri şi a furat mai multe maşini, dar a fost prins pentru că nu avea carnet de conducere. Este poveste unui hoţ din Prahova, care se specializase, împreună cu un prieten, în spargerea magazinelor care deţineau aparate self pay. Fugeau cu maşini furate, goleau de bani aparatele iar apoi le incendiau. Ghinionul lor: au fost traşi pe dreapta de un echipaj de poliţie la o acţiune de rutină.

Când şi unde au avut loc furturile

Primele jafuri au avut loc anul trecut în mai-iunie, în judeţul Dâmboviţa. Hoţii s-au temut că vor fi prinşi aşa că s-au oprit până la începutul acestei veri, când au reluat spargerile. Au folosit maşini furate, cărora le schimbau periodic şi plăcuţele de înmatriculare.

"Una din ţintele hoţilor a fost acest parc auto din Prahova. De aici au furat anul trecut o maşină care, potrivit angajaţilor, avea lăsate cheile în contact şi nu era supravegheată. Au mers apoi la benzinăria aflată la aproximativ 200 de metri, au făcut plinul şi următoarea oprire: jaful", transmite Ana-Maria Munteanu, reporter Observator.

Cum acţionau cei doi indivizi

Cei doi prahoveni căutau magazine şi mici centre comerciale din zone rurale, care aveau aparate de tip selfpay. Noaptea forţau uşile şi plecau cu dispozitivele dar şi cu ţigări sau alcool.

"Cum au reuşit să îl ia de aici? Pe sus. Şi de aici şi din magazinul celălalt, mai din colţ. Tot pe strada asta. Întâi la noi s-a întâmplat şi după la ceilalţi", spune propietarul unui magazin.

"Greutatea unui astfel de aparat poate depăşi 150 de kilograme, însă asta nu i-a oprit pe hoţi. Indivizii îl ridicau, îlduceau la maşina furată, apoi conduceau până găseau un loc ferit de ochii trecătorilor", susţine Ana-Maria Munteanu, reporter Observator.

Acolo spărgeau aparatele, luau banii şi incendiau dispozitivele self pay. La fel procedau uneori şi cu maşinile furate, pentru a distruge orice probă care i-ar fi putut incrimina.

Poliţiştii i-au prins din întâmplare, în trafic

La vederea unui echipaj de poliţie, unul dintre indivizi a intrat în panică pentru că era la volan şi nu avea carnet de conducere. A încercat să schimbe locul dar a fost observat şi tras pe dreapta.

"Doi bărbaţi, au fost reţinuţi, pentru 24 de ore, fiind cercetaţi pentru furt calificat, conducerea unui vehicul fără permis de conducere, distrugere prin incendiere şi punerea în circulaţie a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat pe drumurile publice", a declarat Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt IGPR.

Pagubele se ridică la peste 60 de mii de euro. Pentru cele patru capete de acuzare, bărbaţii în vârstă de 27, respectiv 28 de ani, riscă să petreacă ani grei în spatele gratiilor.

