Gustări SF pentru gurmanzii pasionaţi de mâncare sănătoasă. Fructele, iaurtul şi cașcavalul sunt transformate în bunătăţi crocante printr-o metodă folosită la prepararea hranei pentru astronauţi. Asemenea gustări devin tot mai populare. Nu conţin zahăr adăugat şi conservanţi, iar gustul şi mirosul seamănă foarte mult cu cel din starea proaspătă.

"Aici avem cascaval liofilizat deja. El așa arăta înainte de a fi pus în pungi".

Fructele şi lactatele sunt deshidratate prin înghețare la temperaturi extrem de scăzute. Apa este eliminată fără să modifice forma şi conţinutul valoros al alimentului. Procedeul a început să fie folosit acum şi în la noi în ţară, până acum doar importam asemenea gustări. O fabrică a testat reţete patru ani până să ajungă la aceste chipsuri naturale. Cele dulci sunt în formă de astronauți și nave spațiale pentru a atrage copiii.

De la ce idee a început procesul

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"Noi am ales acest procedeu uitându-ne la mâncarea care se face pentru astronauţi și toate produsele care pleacă în spațiu. De aici am luat și ideea noastră, pe care am dus-o spre mâncare şi produse lactate", explică Mihai Tărâță, producător lactate liofilizate.

"În procesul acesta care se desfășoară la temperaturi de -35, -45 de grade în funcție de ce urmează să fie tratat nu a modificat concentratia de vitamine, nici concentratia de proteine", Mircea Oroian, profesor universitar, Facultatea de Inginerie Alimentară Suceava.

"Se păstrează până la 97,98 % din nutrienţii fructului proaspăt. Și aici mă refer la vitamine, minerale, antioxidanţi, comparativ cu deshidratarea clasică care distruge vitamina C și enzimele", spune Daniela Bălănucă, dietetician.

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"Avem de la mix de fructe 14 lei, pana la vedeta trufele 77 de lei. Este un mod mult mai sănătos de a conserva fructele, legumele, condimentele", explică Ana-Maria Șovan, reprezentant băcănie.

Dacă în România aceste snackuri produse după metoda astronauţilor abia au început să fie produse, în Asia sunt deja la alt nivel. Japonia, Coreea de Sud și China au transformat gustările în produse premium, vândute şi prin platforme online cu livrare rapid.