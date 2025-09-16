Răzbunare în stil mafiot. Maşina unui poliţist din Bârlad a fost incendiată de un bărbat, supărat că agentul de la rutieră îi suspendase permisul la începutul anului, iar dosarul bătea pasul pe loc. Individul plănuia şi să îl mutileze pe omul legii. Bărbatul a fost prins în trafic cu două seringi cu acid cu care intenţiona să îl stropească.

Incendierea a avut loc la patru dimineaţa. Bărbatul a dat foc maşinii şi aştepta ca poliţistul să iasă din casă. Agentul a sunat însă imediat la 112 când a văzut flăcările.

"S-a auzit o bubuitură foarte puternică. Am ieşit din casă afară şi am văzut că maşina vecinului luase foc. Era şi vecinul în stradă", a povestit un martor.

"Am văzut pe domnii de la criminalistică, de la poliţie, era maşina arsă a vecinului de aici, din faţă", a adăugat altă persoană

Articolul continuă după reclamă

"În ceea ce priveşte cauza de izbucnire, s-a constatat că a fost o acţiune intenţionată", a declarat Ionela Boghiță, purtător de cuvânt ISU Vaslui.

Suspectul, prins cu seringi cu acid

Bărbatul a fost prins cinci ore mai târziu, în trafic. Avea la el şi două seringi cu acid de la baterii cu care intenţiona să îl stropească pe poliţist când se apropia de maşina în flăcări. Mai mult, surse din anchetă spun că piromanul le-a mărturisit anchetatorilor că agentul ar trebui să fie bucuros că a scăpat doar cu autoturismul incendiat. Voia să se răzbune pe omul legii pentru că îi suspendase permisul la începutul anului iar dosarul ar fi fost tergiversat.

Poliţiştii spun că de multe ori sunt ţinte uşoare pentru cei pe care îi cercetează.

"Noi, poliţiştii suntem supuşi la nişte riscuri pe care, din păcate, populaţia nu le observă. Ne vedem nevoiţi să fim mai protejaţi de lege. O schimbare de lege care să pedepsească mai aspru infracţiunile de ultraj cred că ar fi binevenite", a explicat Iulian Ciobanu, preşedinte de sindicat.

Incendiatorul este acuzat de ultraj şi riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 7 ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi Inteligenţa Artificială în sarcinile de la job? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰