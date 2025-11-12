Antena Meniu Search
Autoritățile din Brașov îi vor controla "la sânge" pe șoferi, începând cu prima ninsoare din acest sezon. Totul pentru a evita blocajele în trafic, produse mai ales de șoferii cu mașinile echipate necorespunzător.

de Claudiu Loghin

la 12.11.2025 , 09:10

Vorbim despre amenzi care pot trece de valoarea de 4.000 de lei şi despre reţinerea certificatului de înmatriculare pentru vehiculele depistate că sunt echipate necorespunzător pentru condiţiile meteo. Sunt în mod frecvent, în judeţul Braşov, sectoare de drum unde în condiţii de ninsoare abundentă se blochează traficul. În special din cauza vehiculelor de mare tonaj care circulă fără anvelope de iarnă.

Se întâmplă pe DN1 între Braşov şi Predeal sau pe DN1 A între Săcele şi Cheia. În aceste condiţii, Poliţia Rutieră şi Direcţia Generală de Drumuri şi Poduri anunţă că măsurile se adresează în special şoferilor care conduc maşini mai grele de 3,5 tone.

Claudiu Loghin
