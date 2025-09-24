Hala care a luat foc marți noapte, în Sectorul 2 al Capitalei, pe Aleea Hobița, în zona Pantelimon, este distrusă aproape complet. O filmare surprinsă dintr-un bloc din apropiere arată amploarea dezastrului. Incendiul a distrus 7.000 de metri pătrați. 26 de autospeciale de stingere au fost mobilizate. Degajările masive de fum au afectat întreaga Capitală.

Incendiul, care a pornit la acoperișul unei hale frigorifice din Sectorul 2, în jurul orei 20:00, a cuprins o suprafață de aproximativ 7.000 de metri pătrați. Din cauza temperaturilor extrem de ridicate, structura metalică a halei a fost grav afectată și, în mare parte, distrusă.

Urmările incendiului au fost surprinse de martori, iar în imagini se observă cum degajările de fum au continuat până dimineaţa.

Depozitul care a ars are o lungime de aproximativ 260 de metri, iar arderea s-a manifestat cu intensitate ridicată în zona centrală. Intervențiile continuă și pe parcursul zilei de miercuri, iar la ora 07:00 erau prezente 14 autospeciale de stingere la fața locului.

Ministerul Mediului a transmis pe Facebook că s-au atins niveluri de poluare de 7 ori peste limita admisă.

Nivelul de poluare a scăzut miercuri dimineaţa

Simona Aldea, directorul Direcţiei de Mediu Bucureşti, a declarat pentru Agerpres că nivelul de poluare a ajuns din nou la normal. Concentraţiile de particule înregistrate de staţiile din Bucureşti şi Ilfov sunt în limite normale, începând cu ora 6:00, cele mai mari depăşiri fiind înregistrate marţi, în jurul orei 23:00, pe Bulevardul Basarabia, când valoarea PM 10 era de şapte depăşită, în urma incendiului din Sectorul 2.

"În momentul de faţă, pe staţiile din reţeaua naţională de monitorizare, staţiile existente în Bucureşti şi în judeţul Ilfov, nu mai sunt depăşiri. Valorile sunt în limite normale. Pregătim o evoluţie a staţiilor pe care o vom publica, începând de la ora 21:00, aseară, după ce a pornit incendiul şi până astăzi dimineaţă. În acest moment nu sunt depăşiri pe staţii, de pe la ora 6:00 nu mai sunt depăşiri. Aseară au fost depăşiri pe staţiile relativ apropiate. La staţia de pe Bulevardul Basarabia, pe lângă Registrul Comerţului, valoarea de PM10 era de şapte ori depăşită, adică limita este 50 şi noi am înregistrat o valoare de 350, pe la ora 23:00. Aceasta a fost cea mai mare valoare pe perioada incendiului", a afirmat Simona Aldea.

Ea a mai spus că va fi publicată o evoluţie cu mediile zilnice, valorile menţionate anterior fiind de moment. Conform legislaţiei, se face o medie zilnică şi aceasta trebuie să nu depăşească cele 50 de micrograme, a explicat directorul Direcţiei de Mediu Bucureşti.

