O femeie din Bihor a fost desfigurată de fostul concubin, care apoi și-a luat viața. Individul purta brățară de monitorizare, după ce a încălcat de şase ori ordinul de protecție. Cu o zi înainte, la Craiova, o fetiţă de 11 ani a rămas orfană, după ce mama ei, profesoară de germană, a fost înjunghiată de soț. Cu ultimele puteri, biata femeie i-a spus copilei să fugă din casă. Bărbatul ar fi fost în depresie, iar când a realizat ce a făcut s-a mutilat, apoi s-a aruncat de la etaj.

Sunt imagini surprinse de o cameră de supraveghere, la scurt timp după tragedia care s-a petrecut într-un apartament din Craiova. Martori, poliţişti şi salvatori înlemnesc în faţa unei tragedii. O femeie de 44 de ani, profesoară de germană, a fost înjunghiată de soţ, în faţa fetei lor de 11 ani.

"Am auzit aşa un zgomot. Dintr-odată s-a auzit, au început vecinii să ţipe", a povestit o vecină.

Un vecin a fost primul care a văzut scenele de groază.

"Am auzit strigăte de ajutor. Am intrat, am scos fetiţa afară", a mărturisit martorul salvator.

Agresorul, baricadat în apartament

Poliţişti şi jandarmi au ajuns la apartament şi l-au găsit pe bărbatul de 45 de ani baricadat în casă, plin de răni. Când au reuşit să spargă uşa şi s-a văzut încolţit, individul a devenit agresiv, apoi a sărit de la balcon. Din cauza rănilor a murit câteva minute mai târziu în sala de operaţie.

Vecină: Suntem şocaţi, suntem în stare de şoc.

Reporter: Aţi intrat în acest apartament, aţi putut să intrați?

Vecină: Trebuia să o facă cineva şi decât familia.

Cei doi soţi erau împreună de 30 de ani. Femeia avea o carieră de succes, iar timpul liber îl dedica în mare parte copilului. Nu ar fi povestit nimănui despre căsnicia tensionată şi nici nu există plângeri la poliţie că ar fi fost agresată vreodată.

"Era un profesor dedicat, era un profesor implicat, un profesor care era mereu alături de noi la şcoală. Sunt nişte clipe grele şi ne este foarte greu să ne revenim", a spus Luminița Popescu, director adjunct al Colegiului Carol I Craiova.

"Cu mama venea, numai cu mama în maşină. Mama era tot timpul şi o aducea, mama. Pe domnul nu l-am văzut niciodată. Eu, de când sunt aici în şcoală, nu l-am văzut să vină după ele", a adăugat Vasilica, agent de pază la şcoală.

Probleme financiare şi depresie

Bărbatul era inginer şi a avut propria firmă. După faliment ar fi trăit mai mult din banii soţiei şi ar fi intrat în depresie. Asta ar fi declanşat totul.

Fetiţa de 11 ani, rămasă acum orfană, va avea nevoie de consiliere psihologică.

"Copilul se află în grija membrilor familiei extinse, iar situaţia lui va rămâne în atenţia instituţiei noastre, în vederea acordării de servicii specifice, în funcţie de nevoile identificate", a precizat Monica Stuparu, purtător de cuvânt DGASPC.

Alt caz grav, în Bihor

Un scenariu aproape tras la indigo a avut loc şi în Bihor. O femeie e în stare gravă la spital, după ce a fost bătută cu un levier de fostul concubin, care apoi s-a sinucis. Femeia a avut ordin de protecţie, însă individul l-a încălcat de şase ori.

"De cele mai multe ori, femeia este în situaţia de: a făcut a ceva, ceva nu este în regulă, putea să tacă, putea să plece, putea să evite conflictul. Violenţa domestică poate fi înlăturată, dacă se lucrează simultan şi cu agresorul şi cu victima şi până când lucrurile nu sunt mult evoluate, astfel încât să nu mai putem aduce lucrurile la starea iniţială", a adăugat psihologul.

În România statisticile violenţei domestice sunt îngrijorătoare. De la începutul anului, 28.000 de femei au fost agresate, iar poliţiştii au emis peste 8.000 de ordine de protecție.

Autorităţile caută soluţii şi propun pedepse majorate cu jumătate pentru agresorii care încalcă ordinele de protecţie.

Dacă ești victima violenței domestice, sună la 0800 500 333, linie telefonică non-stop și gratuită, sau la Serviciul de Urgență 112

