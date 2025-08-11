7 dintr-o lovitură. A fost carambol în luni dimineață pe drumul spre mare, pe Autostrada Soarelui. Circulaţia s-a oprit după ce 6 autoturisme şi o furgonetă s-au izbit violent, în jurul orei 9, la kilometrul 89. Doi pasageri au avut nevoie de îngrijiri medicale. O cameră de bord a surprins momentele de după tamponare.

Nerespectarea distanţei de siguranţă, frânările bruşte, viteza excesivă sau schimbarea benzii fără asigurare sunt, cel mai adesea, cauzele accidentelor în lanţ pe autostrăzi.

Luni dimineaţă, la ora 09:00, un astfel de incident a blocat complet traficul pe sensul de mers spre Constanţa, pe autostrada A2. În zona localităţii Vâlcele, judeţul Călăraşi, şapte autoturisme au fost implicate într-un carambol produs la kilometrul 89.

Impactul a rănit două persoane, care au primit îngrijiri medicale, iar una dintre ele a fost transportată la spital. Circulaţia a fost oprită pe ambele benzi şi deviată la kilometrul 64, în zona localităţii Lehliu-Gară. Blocajul a durat câteva ore până la reluarea traficului în condiţii normale.

Incidentul vine la doar două zile după un alt carambol petrecut pe aceeaşi autostradă. Sâmbătă, şase autoturisme s-au ciocnit, însă de această dată nimeni nu a fost rănit. Pagubele materiale au fost însă considerabile.

Cristina Niță Like Ce iubesc la profesia asta? E simplu. Faptul că nicio zi nu seamănă cu cealaltă. ➜

Întrebarea zilei Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰