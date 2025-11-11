Video Împuşcat de poliţişti după ce şi-a atacat fosta iubită şi a devenit recalcitrant. Incident şocant în Galaţi
Incident şocant, aseară, în judeţul Galaţi. Un caz de violenţă domestică s-a încheiat la spital, după ce un individ de 37 de ani a intrat în curtea fostei concubine, în ciuda faptului că avea ordin de protecţie. Femeia a sunat la Poliţie, dar agenţii ajunşi la faţa locului nu au reuşit să se înţeleagă cu individul, care a devenit recalcitrant şi a încercat să-i atace pe aceştia. După ce a fost somat, şi nu s-a potolit, poliţiştii l-au împuşcat cu arma din dotare.
Bărbatul de 37 de ani era cunoscut ca fiind unul extrem de violent. Tocmai din acest motiv tânăra de 23 de ani a cerut un ordin de protecţie împotriva lui. Aseară, nervos din cale afară, individul a dat buzna în curtea fostei iubite, cu un scop precis - să o agreseze. Disperată, tânăra a sunat imediat la 112. Numai că la sosirea echipajelor, bărbatul a devenit recalcitrant şi a încercat să îi atace pe poliţişti cu o sabie.
Şi-a atacat fosta iubită
"După somaţiile legale şi focuri de avertisment unul dintre poliţişti a folosit armamentul din dotare, rănindu-l la picioare. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Tecuci", a declarat Oana Hahui, IPJ Galaţi.
"După ce a fost imobilizat, bărbatul a fost dus la spital. Culmea, acesta a fost transportat fără a fi însoţit de vreun echipaj de poliţie. Ne-a fost adus un pacient în vârstă de 37 de ani, conştient, cooperant, stabil hemodinamic şi respirator, prezentând multiple plăgi împuşcate la nivelul membrelor inferioare", a declarat Ioana Mircea, medic.
Un dosar penal a fost deschis deja pe numele bărbatului şi este cercetat pentru mai multe infracţiuni.
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰