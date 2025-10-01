Antena Meniu Search
Un ambulanţier din Capitală a fost atacat marţi noapte de un pacient. Salvarea fusese chemată pentru un bărbat care locuieşte într-o maşină parcată pe stradă. Acesta era însă băut şi a devenit recalcitrant şi agresiv. A scos un cuţit şi a încercat să-l lovească pe şoferul ambulanţei.

de Marko Pavlovici

la 01.10.2025 , 14:04

Atacul a avut loc în Sectorul 5 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a solicitat o ambulanţă pentru că se simţea rău. Ajuns la faţa locului, echipajul a constat că bărbatul care locuieşte într-o maşină era băut. 

Brusc bărbatul a devenit agresiv şi l-a ameninţat pe un membru al echipajului de pe ambulanţă cu un cuţit. Ambulanţierul a reacţionat rapid şi a evitat la timp atacul.

Poliţiştii au ajuns în scurt timp la faţa locului. Atât bărbatul, cât şi echipajul de pe ambulanţă au ajuns la secţie pentru audieri.

După audieri, pacientul a fost internat la spitalul de psihiatrie Alexandru Obregia din Capitală. Măsura a fost luată pentru că acesta a ameninţat în repetate rânduri că se va sinucide.

Conducerea Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov cere schimbarea legii astfel încât persoanele cu afecţiuni psihice să fie transportate cu ambulanţa doar în prezenţa unui poliţist.

Cu doar două zile înainte, în judeţul Maramureş, un ambulanţier a fost înjunghiat de un pacient pe care îl transfera la spitalul de psihiatrie din Sighetul Marmaţiei.

