Video Încă un atac asupra unui ambulanţier. A fost ameninţat cu un cuţit de un bărbat din Capitală
Un ambulanţier din Capitală a fost atacat marţi noapte de un pacient. Salvarea fusese chemată pentru un bărbat care locuieşte într-o maşină parcată pe stradă. Acesta era însă băut şi a devenit recalcitrant şi agresiv. A scos un cuţit şi a încercat să-l lovească pe şoferul ambulanţei.
Atacul a avut loc în Sectorul 5 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a solicitat o ambulanţă pentru că se simţea rău. Ajuns la faţa locului, echipajul a constat că bărbatul care locuieşte într-o maşină era băut.
Brusc bărbatul a devenit agresiv şi l-a ameninţat pe un membru al echipajului de pe ambulanţă cu un cuţit. Ambulanţierul a reacţionat rapid şi a evitat la timp atacul.
Poliţiştii au ajuns în scurt timp la faţa locului. Atât bărbatul, cât şi echipajul de pe ambulanţă au ajuns la secţie pentru audieri.
După audieri, pacientul a fost internat la spitalul de psihiatrie Alexandru Obregia din Capitală. Măsura a fost luată pentru că acesta a ameninţat în repetate rânduri că se va sinucide.
Conducerea Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov cere schimbarea legii astfel încât persoanele cu afecţiuni psihice să fie transportate cu ambulanţa doar în prezenţa unui poliţist.
Cu doar două zile înainte, în judeţul Maramureş, un ambulanţier a fost înjunghiat de un pacient pe care îl transfera la spitalul de psihiatrie din Sighetul Marmaţiei.
