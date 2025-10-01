Un ambulanţier din Capitală a fost atacat marţi noapte de un pacient. Salvarea fusese chemată pentru un bărbat care locuieşte într-o maşină parcată pe stradă. Acesta era însă băut şi a devenit recalcitrant şi agresiv. A scos un cuţit şi a încercat să-l lovească pe şoferul ambulanţei.

Atacul a avut loc în Sectorul 5 al Capitalei. Un bărbat în vârstă de 65 de ani a solicitat o ambulanţă pentru că se simţea rău. Ajuns la faţa locului, echipajul a constat că bărbatul care locuieşte într-o maşină era băut.

Brusc bărbatul a devenit agresiv şi l-a ameninţat pe un membru al echipajului de pe ambulanţă cu un cuţit. Ambulanţierul a reacţionat rapid şi a evitat la timp atacul.

Poliţiştii au ajuns în scurt timp la faţa locului. Atât bărbatul, cât şi echipajul de pe ambulanţă au ajuns la secţie pentru audieri.

Articolul continuă după reclamă

După audieri, pacientul a fost internat la spitalul de psihiatrie Alexandru Obregia din Capitală. Măsura a fost luată pentru că acesta a ameninţat în repetate rânduri că se va sinucide.

Conducerea Serviciului de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov cere schimbarea legii astfel încât persoanele cu afecţiuni psihice să fie transportate cu ambulanţa doar în prezenţa unui poliţist.

Cu doar două zile înainte, în judeţul Maramureş, un ambulanţier a fost înjunghiat de un pacient pe care îl transfera la spitalul de psihiatrie din Sighetul Marmaţiei.

Marko Pavlovici Like

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰