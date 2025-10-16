Antena Meniu Search
Video Încă un sector din Transalpina, închis din cauza viscolului, a avalanşelor şi a căderilor de stânci

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) anunţă că, din cauza viscolului, a avalanşelor şi a căderilor de stânci, se închide încă un sector din DN 67C (Transalpina), cel dintre Obârşia Lotrului şi Curpăt.

la 16.10.2025 , 15:19
Vremea rea închide încă un sector din Transalpina, anunță CNAIR.

"Din cauza condițiilor meteorologice ce pun în pericol siguranța participanților la trafic (viscol, avalanșe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei etc.) se închide circulația rutieră pe Transalpina (DN67C) și între Obârșia Lotrului (km 59+800) și Curpăt (km 79+200)", transmite CNAIR.

Sectorul de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului este închis circulației rutiere din data de 30.09.2025.

"Subliniem faptul că această măsură de închidere a fost luată pentru siguranța conducătorilor auto, conform Normativului privind circulația rutieră pe drumurile montane, cu indicativul AND 615-2020", arată sursa citată.

