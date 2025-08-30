Incendiile de vegetaţie au făcut prăpăd dintr-un capăt al ţării în altul, iar zeci de pompieri au fost mobilizaţi pentru stingerea flăcărilor.

În comuna mehedințeană Dumbrava, vegetaţia s-a aprins din senin, iar flăcările s-au extins până la o casă care a şi ars din temelii. Din fericire, însă, au existat doar pagube materiale, nu şi victime.

Zeci de hectare făcute praf

Într-o localitate din Hunedoara, vâlvătaia a ajuns în apropierea gospodăriilor, unde mai multe construcţii au fost afectate.

Alarma s-a dat şi într-o localitate din Galaţi, unde vegetaţia a fost pârjolită de foc. La fel şi într-o comună din Vaslui unde flăcările au făcut praf zeci de hectare.

Scenariu s-a repetat şi într-o localitate din Craiova, unde focul a cuprins vegetaţia uscată şi a ajuns la o gospodărie din apropiere în care se aflau anvelope și reziduri menajere.

