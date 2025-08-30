Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Incendiile de vegetaţie au făcut prăpăd în mai multe localităţi din ţară. Zeci de hectare, afectate de foc

Incendiile de vegetaţie au făcut prăpăd dintr-un capăt al ţării în altul, iar zeci de pompieri au fost mobilizaţi pentru stingerea flăcărilor. 

de Redactia Observator

la 30.08.2025 , 08:43

În comuna mehedințeană Dumbrava, vegetaţia s-a aprins din senin, iar flăcările s-au extins până la o casă care a şi ars din temelii. Din fericire, însă, au existat doar pagube materiale, nu şi victime. 

Zeci de hectare făcute praf

Într-o localitate din Hunedoara, vâlvătaia a ajuns în apropierea gospodăriilor, unde mai multe construcţii au fost afectate.

Articolul continuă după reclamă

Alarma s-a dat şi într-o localitate din Galaţi, unde vegetaţia a fost pârjolită de foc. La fel şi într-o comună din Vaslui unde flăcările au făcut praf zeci de hectare. 

Scenariu s-a repetat şi într-o localitate din Craiova, unde focul a cuprins vegetaţia uscată şi a ajuns la o gospodărie din apropiere în care se aflau anvelope și reziduri menajere.

 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendii vegetatii foc flacari
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Rugăciune puternică pentru iertarea păcatelor la Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, sărbătoare prăznuită pe 29 august
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
Ce înseamnă, de fapt, Dumnezeu pentru Ianis Hagi. Mărturisirea sinceră făcută pe scaunul unui barbershop
Comentarii


Întrebarea zilei
Vei opta pentru refinanțare cu dobândă fixă, după ce IRCC va trece de 6%?
Observator » Evenimente » Incendiile de vegetaţie au făcut prăpăd în mai multe localităţi din ţară. Zeci de hectare, afectate de foc