Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Incendiu la o biserică din Dorohoi. Flăcările au cuprins o parte din bunurile aflate în altar

Un incendiu a izbucnit joi în altarul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi. Flăcările au distrus mai multe cărți de cult, însă pompierii au reușit să salveze Sfânta Masă, Evanghelia, Crucea și restul lăcașului de cult. 

de Redactia Observator

la 06.11.2025 , 21:45
Incendiu la o biserică din Dorohoi. Flăcările au cuprins o parte din bunurile aflate în altar Incendiu la biserica - ISU Botoşani

Pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi au intervenit joi la un incendiu izbucnit în interiorul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi.

Incendiu la o biserică din Dorohoi

Trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD au fost trimise la fața locului. La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră mai multe bunuri din altar, existând pericolul ca focul să se extindă la întreaga biserică.

Articolul continuă după reclamă

Pompierii au acționat rapid și au reușit să localizeze incendiul înainte ca acesta să se răspândească.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, au ars mai multe cărți depozitate în spatele Sfintei Mese.

Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfântul Chivot și Sfânta Masă au fost salvate, la fel și restul clădirii.

Incendiul a fost lichidat complet, iar cauza probabilă urmează să fie stabilită de specialiști.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu biserica dorohoi
Înapoi la Homepage
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
Rămasă fără ajutorul lui Gigi Becali, se pregăteşte să spele vase pentru 1.200 de lei pe lună
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Atac dur al lui Mihai Stoica la Cristi Balaj: „Nu credeam că e în stare de așa ceva!”. Ce i-a reproșat oficialul FCSB
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Comentarii


Întrebarea zilei
Se apropie perioada cu multe cheltuieli. V-ați gândit să economisiți și să profitați de tichete Rabla?
Observator » Evenimente » Incendiu la o biserică din Dorohoi. Flăcările au cuprins o parte din bunurile aflate în altar