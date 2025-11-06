Incendiu la o biserică din Dorohoi. Flăcările au cuprins o parte din bunurile aflate în altar

Un incendiu a izbucnit joi în altarul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi. Flăcările au distrus mai multe cărți de cult, însă pompierii au reușit să salveze Sfânta Masă, Evanghelia, Crucea și restul lăcașului de cult.

Pompierii din cadrul Detașamentului Dorohoi au intervenit joi la un incendiu izbucnit în interiorul Bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din Dorohoi.

Incendiu la o biserică din Dorohoi

Trei autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD au fost trimise la fața locului. La sosirea echipajelor, flăcările cuprinseseră mai multe bunuri din altar, existând pericolul ca focul să se extindă la întreaga biserică.

Pompierii au acționat rapid și au reușit să localizeze incendiul înainte ca acesta să se răspândească.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Botoșani, au ars mai multe cărți depozitate în spatele Sfintei Mese.

Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, Sfântul Chivot și Sfânta Masă au fost salvate, la fel și restul clădirii.

Incendiul a fost lichidat complet, iar cauza probabilă urmează să fie stabilită de specialiști.

