Incendiu la o biserică din Ialomiţa. Şapte persoane, între care 4 copii, au fost evacuate

Un incendiu a puternic a cuprins Biserica Evanghelică din Ţăndărei, judeţul Ialomiţa. Patru copii şi trei adulţi au fost evacuaţi dintr-o clădire alăturată, potrivit Agerpres.

la 22.08.2025 , 15:53
La faţa locului au fost direcționate mai multe echipaje de pompieri și un echipaj SMURD, a informat Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Ialomița.

"În jurul orei 12:20, dispeceratul inspectoratului a fost sesizat cu privire la producerea unui incendiu, izbucnit la un lăcaș de cult (biserica evanghelică), din orașul Țăndărei. Arde generalizat întreaga clădire pe o suprafață de aproximativ 300 de metri pătrați, cu posibilitate de propagare, favorizată de condițiile meteo, la vecinătăți", a precizat ISU Ialomița.

Potrivit sursei citate, nu sunt victime, dar au fost evacuați dintr-o clădire alăturată patru copii și trei adulți.

