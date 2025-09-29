Pompierii intervin luni pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit la o clădire aflată în reabilitare a unei școli din Cluj-Napoca. În clădire se aflau doar muncitori, care au ieșit după izbucnirea incendiului.

Incendiu la o şcoală din Cluj. Sute de elevi au fost evacuaţi - Profimedia

Potrivit ISU Cluj, citat de Mediafax, incendiul a izbucnit la o clădire aflată în reabilitare și care aparține de Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu" din municipiul Cluj-Napoca.

Din primele date, incendiul se manifestă la un panou electric și parțial la izolație.

La intervenție au fost trimise patru autospeciale de stingere și autoscara.

Din primele date, în clădire se aflau doar persoanele care efectuau lucrări. Acestea s-au evacuat.

Aproximativ 330 de elevi aflați în școală s-au evacuat în curte, ca măsură de precauție.

