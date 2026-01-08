Antena Meniu Search
Foto Incendiu la sediul Ministerului Finanţelor. Focul a fost localizat pe acoperişul clădirii

Un incendiu a izbucnit, joi, la sediul Ministerului Finanţelor, focul manifestându-se la acoperişul clădirii. Pompierii au intervenit pentru stingerea incendiului, nefiind nevoie ca angajaţii să fie evacuaţi.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 13:20
"Am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o clădire din strada Apolodor, unde a fost observată o degajare de fum la acoperiş. În urma recunoaşterii efectuate de primele echipaje ajunse la caz a rezultat faptul ca ard deşeuri într-un canal tehnologic", informează, joi, ISU Bucureşti-Ilfov.

Reprezentanţi ai instituţiei au confirmat că incendiul s-a manifestat la sediul Ministerului Finanţelor.

Focul s-a manifestat pe o suprafaţă de 10 metri pătraţi şi nu s-a impus evacuarea personalului din clădire.

La ora transmiterii acestei ştiri, incendiul este stins.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

incendiu ministerul finantelor pompieri evacuare
