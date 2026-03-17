Au fost clipe de panică pentru mai mulţi copii şi îngrijitoare dintr-un centru de plasament din Aiud, după ce clădirea a fost cuprinsă de flăcări. Incendiul ar fi pornit de la camera centralei termice şi a cuprins cu repeziciune acoperişul, dar şi o anexă a unei gospodării aflate în apropiere. Din fericire, micuţii şi îngrijitoarele au reuşit să se autoevacueze până la sosirea pompierilor şi nimeni nu a fost rănit.

Fumul negru şi dens a cuprins cu repeziciune Centrul social-filantropic "Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul" din Aiud. Speriaţi, vecinii au sunat imediat la 112.

"A fost fum foarte mare văzut de tot oraşul".

"Am simţit miros de fum şi am deschis geamul şi numai fum negru ca norii".

"După ce am ieşit, nu ne-au lăsat să stăm afară".

"O femeie care lucrează aici a ieşit şi pe doamna preoteasă am văzut-o că vine din partea aia", spun martorii.

Copiii şi îngrijitorele au reuşit să se autoevacueze până la sosirea pompierilor.

"Sunt în siguranţă la una dintre doamnele care are grijă de ei şi nu există nicio victimă", spune Dragoş Crişan, primar Aiud.

Timp de două ore s-au luptat pompierii cu flăcările uriaşe, însă pagubele sunt semnificative. Focul s-a extins şi la o gospodărie din vecinătate.

"Un incendiu deosebit de puternic, deosebit de violent. Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 250 de metri pătraţi, la nivelul acoperişului, propagat de la camera centralei termice", spune Ovidiu Costea, ISU Alba.

Reporter: A fost afectat aşezământul?

Dragoş Crişan, primar Aiud:​ În principiu structura acoperişului şi o anexă a unui vecin.

Centrul funcționează ca unitate de zi pentru copiii abandonați sau aflați în dificultate și oferă servicii educaționale, consiliere sau sprijin material. Autorităţile urmează să stabilească acum cauza exactă a incendiului.

