Incendiu pe A1, lângă Pecica. O dubă încărcată cu mobilier s-a făcut scrum

Intervenție de urgență duminică dimineață pe autostrada A1, în apropiere de Pecica, unde o autoutilitară încărcată cu mobilier a fost cuprinsă de flăcări. 

de Larisa Andreescu

la 03.05.2026 , 11:35
Incendiu pe A1, lângă Pecica. O dubă încărcată cu mobilier s-a făcut scrum

O intervenție de urgență a avut loc duminică dimineață pe autostrada A1, în apropierea localității Pecica, după ce o autoutilitară destinată transportului de marfă a fost cuprinsă de flăcări. Incidentul a fost semnalat în jurul orei 06:00, iar la fața locului au intervenit pompierii militari din Arad.

Potrivit informațiilor transmise de autorități, focul a izbucnit la partea din spate a autoutilitarei, extinzându-se rapid către încărcătură, care era formată din obiecte de mobilier.

La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta deja cu flacără deschisă, existând risc de propagare.

Articolul continuă după reclamă

Pentru stingerea incendiului au fost mobilizate: o autospecială de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Arad pompierii voluntari din cadrul SVSU Nădlac Efortul comun al echipajelor a dus la localizarea și stingerea rapidă a incendiului, limitând extinderea pagubelor.

Autoutilitara a fost afectată în proporție de aproximativ 40%, însă intervenția promptă a pompierilor a împiedicat distrugerea totală a vehiculului.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime în urma incidentului.

Larisa Andreescu
Larisa Andreescu Like

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

incendiu pecica duba mobila flacari
Înapoi la Homepage
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Superba româncă de 28 de ani ani care a găsit afacerea perfectă! Are deja milioane de urmăritori
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Ce i-ar fi șoptit Prințul William lui Kate Middleton imediat după ce s-au căsătorit. Cuvintele care au făcut-o să zâmbească
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!”
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
„Prețuri șoc în Bulgaria”. Vicepreședintele ANAT s-a dus la o bere pe o terasă din Balcic și a fotografiat meniul 
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferați să vă faceți cumpărăturile la magazine de tip discount?
Observator » Evenimente » Incendiu pe A1, lângă Pecica. O dubă încărcată cu mobilier s-a făcut scrum
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.