Video Incendiu puternic în Vaslui. Casă mistuită de flăcări, din cauza unui scurtcircuit electric
Incendiu puternic, ieri, într-o locuinţă din judeţul Vaslui. 400 de metri pătraţi au fost făcuţi scrum, după ce focul a izbucnit la acoperişul casei şi s-a extins rapid la o anexă din apropiere.
Proprietarii au avut nevoie de îngrijiri medicale. Deşi intervenţia pompierilor nu a fost deloc uşoară, după aproape două ore în care s-au luptat cu flăcările violente, vâlvătaia a fost stinsă.
Din păcate, însă, pagubele materiale sunt foarte mari! Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.Înapoi la Homepage
Comentarii
Întrebarea zilei
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰