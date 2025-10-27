Incendiu puternic, ieri, într-o locuinţă din judeţul Vaslui. 400 de metri pătraţi au fost făcuţi scrum, după ce focul a izbucnit la acoperişul casei şi s-a extins rapid la o anexă din apropiere.

Proprietarii au avut nevoie de îngrijiri medicale. Deşi intervenţia pompierilor nu a fost deloc uşoară, după aproape două ore în care s-au luptat cu flăcările violente, vâlvătaia a fost stinsă.

Din păcate, însă, pagubele materiale sunt foarte mari! Incendiul ar fi izbucnit din cauza unui scurtcircuit electric.

