Incendiu puternic produs la ieșirea din Craiova. A fost transmis un mesaj RO-Alert

Un incendiu de vegetaţie uscată, materiale plastice şi cauciucuri a izbucnit, duminică, la ieşirea din Craiova, iar populaţia din zonă a primit mesaj RO-Alert din cauza fumului dens. Pompierii au precizat că nu se impune evacuarea persoanelor care locuiesc în apropiere.

de Redactia Observator

la 24.08.2025 , 12:51
Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj au anunţat că pompierii au fost sesizaţi, duminică, cu privire la faptul că a izbucnit un incendiu de vegetaţie uscată, materiale plastice, cauciucuri în  zona Aeroclubulu, ieşirea din Craiova spre Podari. La faţa locului s-au deplasat patru autospeciale cu apă şi spumă şi un echipaj medical. 

Pompierii au precizat că suprafaţa afectată ar fi de şapte hectare. 

La faţa locului s-a deplasat si comandantul Detaşamentului 1 de Pompieri Craiova pentru coordonarea intervenţiei, ţinând cont că sunt şi case în apropiere.

De asemenea, din cauza fumului dens, a fost transmis şi mesaj de avertizare a populaţiei din zonă, prin sistemul RO- Alert.

”La acest moment, incendiul este localizat, astfel că extinderea flăcărilor la vecinătăţi a fost eliminată. Nu s-a impus măsura evacuării persoanelor din zonă. Până în acest moment nu au fost cazuri medicale”, au transmis pompierii.

