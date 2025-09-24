Incendiu violent la o hală de reciclare din Arad. Flăcările au mistuit peste 6.000 mp

Incendiu uriaș la o firmă de reciclare din localitatea arădeană Iratoșu. Flăcările au mistuit peste 6.000 de metri pătrați dintr-o hală și din curtea societății, în noaptea de marți spre miercuri. Zece angajați s-au autoevacuat la timp, iar pompierii s-au luptat mai bine de patru ore cu focul pentru a împiedica extinderea lui, potrivit Agerpres.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 02:00 şi au fost alocate echipaje de pompieri din Arad, cărora li s-au alăturat pompierii voluntari din Şofronea şi SVSU Dorobanţi.

"La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată în interiorul halei, unde erau depozitate materiale plastice şi deşeuri, precum şi în curtea unităţii, unde au fost cuprinse de flăcări material lemnos, deşeuri menajere şi un stivuitor, pe o suprafaţă totală de aproximativ 6.200 de metri pătraţi. Din interiorul halei s-au autoevacuat, în condiţii de siguranţă, 10 angajaţi ai societăţii comerciale", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad.

După aproximativ patru ore de intervenţie, pompierii au reuşit să stingă flăcările miercuri dimineaţă.

"Intervenţia a fost îngreunată de prezenţa materialelor combustibile din interiorul obiectivului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime", au precizat reprezentanţii ISU.

Pompierii au rămas la faţa locului pentru a se asigura că nu există focare ascunse care pot declanşa un nou incendiu.

Cauzele izbucnirii focului sunt în curs de cercetare.

