Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Incendiu violent la o hală de reciclare din Arad. Flăcările au mistuit peste 6.000 mp

Incendiu uriaș la o firmă de reciclare din localitatea arădeană Iratoșu. Flăcările au mistuit peste 6.000 de metri pătrați dintr-o hală și din curtea societății, în noaptea de marți spre miercuri. Zece angajați s-au autoevacuat la timp, iar pompierii s-au luptat mai bine de patru ore cu focul pentru a împiedica extinderea lui, potrivit Agerpres.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 09:50
Incendiu devastator la o firmă de reciclare din Arad Incendiu violent la o hală de reciclare din Arad. Flăcările au mistuit peste 6.000 mp

Incendiul a izbucnit în jurul orei 02:00 şi au fost alocate echipaje de pompieri din Arad, cărora li s-au alăturat pompierii voluntari din Şofronea şi SVSU Dorobanţi.

"La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta violent, prin ardere generalizată în interiorul halei, unde erau depozitate materiale plastice şi deşeuri, precum şi în curtea unităţii, unde au fost cuprinse de flăcări material lemnos, deşeuri menajere şi un stivuitor, pe o suprafaţă totală de aproximativ 6.200 de metri pătraţi. Din interiorul halei s-au autoevacuat, în condiţii de siguranţă, 10 angajaţi ai societăţii comerciale", a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad.

După aproximativ patru ore de intervenţie, pompierii au reuşit să stingă flăcările miercuri dimineaţă.

Articolul continuă după reclamă

"Intervenţia a fost îngreunată de prezenţa materialelor combustibile din interiorul obiectivului. Din fericire, nu s-au înregistrat victime", au precizat reprezentanţii ISU.

Pompierii au rămas la faţa locului pentru a se asigura că nu există focare ascunse care pot declanşa un nou incendiu.

Cauzele izbucnirii focului sunt în curs de cercetare.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

incendiu arad hala angajati evacuati
Înapoi la Homepage
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Ralucăi Bădulescu i s-a făcut rău în lupta pentru amuletă: „Dacă îmi dădea doctorița să mănânc pământ de pe jos, pământul ăla mâncam”
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Gheorghe Dincă, la un pas de libertate. Decizie surprinzătoare a judecătorilor în cazul criminalului care a șocat România
Comentarii


Întrebarea zilei
Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor?
Observator » Evenimente » Incendiu violent la o hală de reciclare din Arad. Flăcările au mistuit peste 6.000 mp