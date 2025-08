Flăcări violente s-au extins pe o suprafaţă de 2.000 de metri pătraţi, alimentate de vântul puternic. Totul s-a făcut scum sub ochii turiştilor şi ai angajaţilor.

Incendiul a pornit de la un grajd al complexului turistic din spatele meu. Toată construcţia era din lemn iar flăcările s-au extins foarte rapid la restaurant şi la pensiunea complexului. În prezent pompierii din 3 judeţe încearcă să limiteze pagubele produse la complex, însă clădirile ard în continuare pe mai multe etaje.

La aproape 10 ani de la tragedia de la Colectiv, martor la incendiu a fost chiar unul dintre supraviețuitori. Cătălin Scânteie are o casă la 300 de metri în spatele pensiunii. Imaginile i-au redeschis răni vechi şi adânci.

"Știind locația, am venit să acord ajutor, așa cum și eu la rândul meu am fost ajutat la Colectiv. A fost urgie. Flăcări mari de nu știu să vă spun..30 de metri. Privind de aici de jos, undeva la un bloc cu 10 etaje. Trebuie să vă recunosc că am plâns. O muncă de-o viață arsă în câteva ore", a relatat Cătălin Scânteie.

Doar o minune a făcut ca nimeni să nu fie rănit

"Au fost evacuate 15 persoane din pensiune, nu ştim dacă sunt doar turişti sau doar lucrători. Cu certitudine nu avem nicio persoană surprinsă acolo. Colegii noştri de la SVSU, în prima fază au evacuat şi 8 cai care se aflau în grajdurile alăturate", a declarat Lucian Marciu, reprezentant ISU Brașov.

"Colegul a fost înăuntru în cameră, nu ştim exact de la ce a pornit flacăra că el m-a strigat pe mine. Când ieşea din cameră deja luase foc, venea flacăra după el. Eu eram jos, chiar dădeam drumul la cai în ţarc şi am salvat caii, i-am scos aici afară" a spus Nagy Istvan, angajat al complexului.

Pompierii şi voluntarii s-au luptat minute în şir cu focul scăpat de sub control din cauza vântului puternic

"Este o intervenţie foarte dificilă având în vedere că majoritatea construcţiilor sunt doar din lemn. Acum încercăm să protejăm vecinătăţile astfel încât să nu se extindă", a mai declarat reprezentantul ISU.

Complexul turistic a fost deschis în anul 2015. Autorităţile urmează să stabilească cauza exactă a incendiului.

