Capitala este învăluită de un nor de fum după ce noaptea trecută un incendiu a distrus o parte din Complexul Comercial Dragonul Roşu. În cartierele din est dar şi în Centru senzorii de poluare sunt pe roşu, cu valori şi de zece ori mai mari decât cele normale. Pompierii s-au luptat mai bine de 6 ore cu flăcările extinse pe o suprafaţă de aproape 4.000 de metri pătraţi. Din cauza pericolului, a fost emis şi un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populaţiei.

Ora 20.00. Un apel la 112 anunţa dezastrul de la unul din cele mai mari complexe comerciale din ţară. În doar cateva minute, perimetrul a fost împânzit de zeci de pompieri.

"Intervenţia este în dinamică, până în acest moment, focul a cuprins o suprafaţă de peste 2.000 mp2, riscul de extindere este foarte mare din cauza flăcărilor puternice, iar fumul gros poate fi văzut de la kilometri distanţă" a relatat atunci reporterul Observator Eduard Marin.

Zeci de angajaţi au ajuns în zona incendiului, speriaţi că focul va distruge întreaga marfă. Mii de firme funcţionează în complex.

"În interior sunt bunuri care au fost distruse în totalitate din cauza arderii generalizate. Mă refer aici la bunuri de tipuri mase plastice, textile, artificii şi recipiente sub presiune care au şi explodat" a spus purtătorul de cuvânt ISU B-IF, Daniel Vasile.

Pompierii au apelat la echipament de specialitate

În intervenție au fost folosiți de la distanţă si roboți pentru singerea incendiului, iar asta pentru că în interiorul halei temperaturile erau extrem de ridicate, iar pompierii abia dacă se puteau apropia.

"În multe dintre zone pereţii s-au prăbuşit spre interior şi nu puteam ajunge cu apă la zona de manifestare a incendiului. Sunt stive foarte mari de materiale care ard" a mai spus Daniel Vasile.

În sprijinul salvatorilor au fost folosite și buldoexcavatoare, pentru a crea acces către zonele de ardere. Din cauza fumului dens, autoritățile au emis un mesaj Ro-Alert pentru avertizarea populației. Din fericire, in urma incendiului nu au existat victime. Bilanţul pierderilor materiale este, însă, uriaş. Acum anchetatorii urmează sa stabilească de la ce a pornit totul.

Nu e prima dată când complexul ia foc. Acum 15 ani, flăcările au distrus 3.000 de metri pătraţi de magazine şi un pompier a murit în timpul incendiului.

A doua zi, pompierii încă încearcă să stingă incendiul

Însă pericolul nu a trecut. Și miercuri la prânz pompierii încă încearcă să stingă incendiul, iar pagubele materiale se anunţă a fi uriașe.

Pompierii sunt prezenți la fața locului și încearcă să stingă focul care, la această oră, este doar localizat. Asta înseamnă că nu mai există riscul extinderii, însă incendiul nu este încă lichidat.

Stingerea acestui incendiu ar putea dura chiar întreaga zi sau până mâine. Focul puternic a generat un fum dens, care a ajuns în Capitală, în special în sectoarele 2, 3 și 4, în zonele Nicolae Grigorescu, Pantelimon și Titan.

Încă de dimineață, de la ora 06:00, locuitorii din aceste zone au simțit fumul gros și mirosul de plastic și cauciuc ars. Mirosul era atât de puternic încât dădea impresia că focul arde chiar în apropierea locuințelor. Senzorii de monitorizare a aerului au indicat degajări considerabile de fum, ceea ce ar putea afecta sănătatea bucureștenilor.

În prezent, fumul s-a mai dispersat, însă mirosul rămâne pregnant. La fața locului, pompierii continuă să intervină pentru lichidarea incendiului. Într-o hală, flăcările au mistuit, încă de aseară de la ora 20:00, haine, covoare, obiecte textile, lumânări ș.a.m.d.

Incendiul amintește de cel din 2010, când un pompier și-a pierdut viața. Din fericire, de această dată nu sunt victime, însă pagubele materiale sunt considerabile, iar forțele de intervenție au fost numeroase.

Aproximativ 300 de pompieri au acționat de aseară și până acum, cu zeci de autospeciale de stingere cu apă și spumă. A fost deschis și un dosar penal, întrucât depozitul nu avea autorizație de funcționare.

