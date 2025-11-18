Incendiul de pe nava cu GPL a fost stins. Nu mai există niciun pericol pentru populaţie, anunţă ucrainenii

Incendiul de pe nava încărcată cu 4.000 de tone de GPL, ancorată în portul Izmail, a fost stins, anunţă autorităţile portuare din Ucraina.

Autoritățile portuare din Ucraina au anunțat că incendiul de pe nava încărcată cu 4.000 de tone de GPL, ancorată în portul Izmail, a fost stins. Pe parcursul nopții, o navă specială de stingere a fost trimisă în zonă și a lucrat pentru a stinge flăcările și a răci rezervoarele. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat.

În urma incidentului din noaptea de 16 spre 17 noiembrie, când o navă cu GPL sub pavilion Turcia a fost lovită de drone ruseşti, aproape 250 de oameni din Plauru şi Ceatalchioi, aflate la graniţa cu Ucraina, au fost evacuaţi, din cauza pericolului de explozie din zonă.

Familiile care au fost scoase aproape cu forţa de autorităţi din case şi-au petrecut noaptea în adăposturi improvizate sau la hotel. Astăzi, localnicii din Ceatalchioi au fost anunţaţi că pot reveni în siguranță la casele lor.

Articolul continuă după reclamă

Ştire în curs de actualizare

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Apelaţi la diferite trucuri în casă pentru economii la facturi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰