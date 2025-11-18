Antena Meniu Search
Incendiul de pe nava cu GPL a fost stins. Nu mai există niciun pericol pentru populaţie, anunţă ucrainenii

Incendiul de pe nava încărcată cu 4.000 de tone de GPL, ancorată în portul Izmail, a fost stins, anunţă autorităţile portuare din Ucraina. 

de Redactia Observator

la 18.11.2025 , 12:44

Autoritățile portuare din Ucraina au anunțat că incendiul de pe nava încărcată cu 4.000 de tone de GPL, ancorată în portul Izmail, a fost stins. Pe parcursul nopții, o navă specială de stingere a fost trimisă în zonă și a lucrat pentru a stinge flăcările și a răci rezervoarele. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat.

În urma incidentului din noaptea de 16 spre 17 noiembrie, când o navă cu GPL sub pavilion Turcia a fost lovită de drone ruseşti, aproape 250 de oameni din Plauru şi Ceatalchioi, aflate la graniţa cu Ucraina, au fost evacuaţi, din cauza pericolului de explozie din zonă.

Familiile care au fost scoase aproape cu forţa de autorităţi din case şi-au petrecut noaptea în adăposturi improvizate sau la hotel. Astăzi, localnicii din Ceatalchioi au fost anunţaţi că pot reveni în siguranță la casele lor. 

Ştire în curs de actualizare

razboi ruscia ucraina nava gpl atac drone
Acuze fără precedent la adresa Cristinei Neagu. Atacul handbalistei care ne-a adus Liga Campionilor
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Marea umilință trăită de tricolori la Zenica: „Jenant! Ne-a bătut unul de 40 de ani". De ce l-a titularizat Lucescu pe Alex Chipciu în locul lui Bancu
„Mami, nu mai pot, sunt toată lovită". Filmări șocante arată abuzurile la care își supune la antrenamente Camelia Voinea propria fiică
