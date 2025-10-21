Antena Meniu Search
Video Incident şocant în Oradea. Un bărbat a fost înjunghiat de un tânăr care mergea cu trotineta

Un bărbat din Oradea a ajuns la spital, în operaţie, pentru că a atras atenţia unor tineri să nu mai circule cu trotinetele electrice printre trecători. Unul dintre ei a scos cuţitul şi a atacat, apoi a fugit. Martorii spun că au mai văzut grupul prin oraş, iar tinerii umblă mereu cu cagule pe faţă.

de Iulia Pop

la 21.10.2025 , 17:26

La scurt timp după incident, agresorul a fost prins şi identificat. Are 19 ani şi a fost găsit de poliţişti pe o stradă vecină, la aproximativ 500 de metri de locul atacului. Avea cuţitul asupra lui. După câteva ore au fost prinşi şi ceilalţi doi tineri care îl însoţeau, de 16, respectiv 18 ani. Şi unul dintre cei doi avea un cuţit la el.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe

Toţi trei au ajuns în faţa anchetatorilor, iar tânărul agresor şi-a petrecut noaptea după gratii. Acum, magistraţii trebuie să decidă dacă va fi arestat pentru 30 de zile. Cât despre victimă, bărbatul înjunghiat a sunat singur la 112, a fost dus la spital, operat de urgenţă şi este acum în stare stabilă. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru loviri şi alte violenţe, iar judecătorii vor decide dacă şi ceilalţi doi tineri vor primi măsuri preventive.

Psihologii spun că astfel de reacţii violente nu apar întâmplător. De multe ori, în spatele unor astfel de manifestări sunt adolescenţi care încearcă să demonstreze că sunt puternici, dar o fac într-un mod agresiv.

