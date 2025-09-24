Antena Meniu Search
Video Inconștiență pe două roți: doi adolescenți s-au prăbușit cu trotineta pe linia de tramvai

Accidentele cu trotinete par să nu îi mai sperie pe oameni. De data aceasta, în centrul oraşului Oradea, camera de bord a unei maşini a surprins momentul în care cum doi adolescenţi, călători pe aceeaşi trotinetă electrică, merg fără nicio grijă pe contrasens, pe linia de tramvai. 

la 24.09.2025 , 10:06

Într-o clipă de neatenție, cel care conducea trotineta pierde controlul și cad amândoi pe asfalt. Trotineta se răstogoleşte, apoi, de câteva ori şi loveşte o maşină parcată în apropiere. Tinerii se ridică, vizibil răniți, iar martorii au intervenit imediat să îi ajute.

oradea trotineta accident
