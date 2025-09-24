Accidentele cu trotinete par să nu îi mai sperie pe oameni. De data aceasta, în centrul oraşului Oradea, camera de bord a unei maşini a surprins momentul în care cum doi adolescenţi, călători pe aceeaşi trotinetă electrică, merg fără nicio grijă pe contrasens, pe linia de tramvai.

Într-o clipă de neatenție, cel care conducea trotineta pierde controlul și cad amândoi pe asfalt. Trotineta se răstogoleşte, apoi, de câteva ori şi loveşte o maşină parcată în apropiere. Tinerii se ridică, vizibil răniți, iar martorii au intervenit imediat să îi ajute.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Îl susţineţi pe premier în ceea ce priveşte reducerea pensiilor magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰