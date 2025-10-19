Au fost momente de neuitat, aseară, în Bacău. Cu ocazia Festivalului Luminii, Insula de Agrement a fost transformată într-un loc magic, în care lumina, dansul şi muzica s-au îmbinat perfect.

Peste trei mii de lumânări au adus la viață aleile insulei într-o atmosferă de poveste. Bineînţeles, cei mai fericiţi au fost cei mici, care au fost fermecaţi de jocul de lumini.

Evenimentul, care este la a XVI-a ediţie, a fost organizat de cercetaşi şi voluntari. Şi în acest an, festivalul a adunat sute de participanți.

"Peste 150 de voluntari, împreună cu cercetașii, au pregătit ateliere, jocuri, cântece şi momente artistice. Festivalul Luminii nu este doar un eveniment, ci şi o experienţă prin care ne reamintim cât este de important să ne bucurăm de lucrurile mărunte, de oamenii dragi şi de timpul petrecut împreună", a declarat Veronica Scire, organizator eveniment.

