Video Insula de Agrement din Bacău, luminată de peste 3.000 de lumânări la Festivalul Luminii

Au fost momente de neuitat, aseară, în Bacău. Cu ocazia Festivalului Luminii, Insula de Agrement a fost transformată într-un loc magic, în care lumina, dansul şi muzica s-au îmbinat perfect.

la 19.10.2025 , 11:36

Peste trei mii de lumânări au adus la viață aleile insulei într-o atmosferă de poveste. Bineînţeles, cei mai fericiţi au fost cei mici, care au fost fermecaţi de jocul de lumini. 

Evenimentul, care este la a XVI-a ediţie, a fost organizat de cercetaşi şi voluntari. Şi în acest an, festivalul a adunat sute de participanți.

"Peste 150 de voluntari, împreună cu cercetașii, au pregătit ateliere, jocuri, cântece şi momente artistice. Festivalul Luminii nu este doar un eveniment, ci şi o experienţă prin care ne reamintim cât este de important să ne bucurăm de lucrurile mărunte, de oamenii dragi şi de timpul petrecut împreună", a declarat Veronica Scire, organizator eveniment.

