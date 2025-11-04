Avertisment de tip mafiot în Galaţi. Două dintre cele trei maşini ale unei familii au fost stropite în zorii zilei cu motorină de un necunoscut. Individul a spart şi geamurile. Un singur autoturism a scăpat, pentru că se afla în raza camerei de supraveghere montată în zonă.

Proprietarii mașinilor distruse cred că este vorba despre cineva cunoscut lor, cineva care știa clar că mașinile sunt mereu parcate acolo, într-un unghi în care camera de supraveghere nu are vizibilitate. În același timp, cea de-a treia mașină care a fost parcată aici și care se afla în dreptul altei camere de luat vederi nu a fost atinsă. Asta îi duce cu gândul că ar putea fi cineva cunoscut familiei.

Dimineață, când au văzut mașinile distruse în fața porții, au sunat imediat la poliție, iar criminaliștii au venit aici, au luat amprente și au vizualizat imaginile de pe camerele de supraveghere - imagini în care nu se văd suspecții sau nu se vede suspectul. În schimb, se aude cum geamurile sunt sparte.

Ancheta este în desfășurare în acest moment, iar autorii nu au fost identificați până la această oră.

