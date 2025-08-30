Decor de poveste cu aer retro. Sute de pasionaţi de automobile au admirat cu atenţie maşinile istorice de la Raliul Internațional al Vehiculelor Istorice - Carpați Retro, din Mehedinţi. După ce şi-au etalat cu mândrie bijuteriile pe patru roţi, şoferii înscrişi au parcurs cu o viteză medie drumuri lungi şi spectaculoase.

Trecutul şi prezentul s-au întâlnit pe Podul lui Dumnezeu, din comuna Ponoarele, unde peste 50 de maşini istorice au defilat cu mândrie. Restaurate şi bine lustruite, bătrânele doamne au atras toate privirile.

Pasiunea nu are preţ, spun mândri proprietarii care şi-au dichisit maşinile fără să se uite la bani.

Întoarcere în timp pe Podul lui Dumnezeu

"E ultima ediţie dintre maşinile care s-au fabricat, 1993. În primul rand i-am schimbat roţile, roţile sunt de pe un Ford, cred că au peste 100 şi ceva de ani roţile. A fost toata luată la mână, au fost făcute reglajele, ca să închidă uşi, să pornească bine motorul. Banii nu îi mai pun la socoteală, banii sunt făcuţi ca să circule", a declarat un şofer.

Evenimentul nu este o competiţie de viteză, spun organizatorii, ci mai degrabă un demers pentru a descoperi cele mai frumoase locuri din ţară la volanul unei maşini istorice.

"Maşini din 1950, până în 1995. Un raliu de regularitate, asta înseamnă că vehiculele nu pot să depăşească o viteză medie de 50 de kilometri pe oră", a declarat Dragoş Dobre, reprezentant al Retromobil Club România.

Adevăraţii fani ai maşinilor retro au fost, însă, cei mici.

Raliul Carpați Retro se va desfăşura şi anul viitor.

