Învățător din Lugoj, reținut după ce ar fi lovit cu palma două eleve de 10 ani

Un învățător de 51 de ani din Lugoj a fost reținut pentru 24 de ore, după ce ar fi agresat fizic două eleve de 10 ani în timpul orelor de curs. A lovit fetele cu palma în zona feței pe fondul unor presupuse acte de indisciplină, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 21:11
Miercuri, polițiștii din Lugoj au fost sesizați, prin plângere, de către două persoane, că fiicele acestora, minore în vârstă de 10 ani, eleve la o școală din Lugoj, ar fi fost agresate fizic în timpul orelor de curs de către învățătorul lor, un bărbat de 51 de ani.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore 

Din verificări a rezultat că fetele ar fi fost lovite cu palma în zona feței, pe fondul unor presupuse acte de indisciplină, transmite IPJ Timiș. A fost întocmit dosar penal pentru purtare abuzivă.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Lugoj, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor de fapt și de drept.

