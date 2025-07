Jandarmii din Teleorman, pe urmele panterei fugite din Bulgaria. Doi localnici ar fi văzut-o în spatele casei

În urmă cu mai puţin de o săptămână, pantera a fost observată în Ruse, Bulgaria. Ulterior au apărut informaţii că a ajuns în România, în Giurgiu. Cel mai recent apel la 112 a venit, noaptea trecută, din Teleorman. Două persoane au anunţat că au văzut animalul în spatele unei case. Au filmat câteva secunde şi au trimis imaginile autorităţilor.

Jandarmii sunt în localitate şi fac verificări, iar localnicii sunt sfătuiţi să stea la adăpost. În cazul în care zăresc pantera să nu se apropie de ea şi să sune la 112. Animalul ar fi speriat, ceea ce l-ar face şi mai agresiv în acest moment.

Pantera, căutată cu drona în Bulgaria

Animalul a fost zărit pentru prima dată pe 19 iunie într-un parc de lângă Shumen, un oraș cu aproape 80.000 de locuitori, situat în nord-estul Bulgariei. Prefectura locală a creat foarte repede o echipă de căutare în cooperare cu Poliția și serviciile forestiere, iar riveranii au primit pe telefoanele lor mesaje de avertizare care îi îndeamnă să evite zona menționată. Încercând să localizeze animalul, anchetatorii au recurs la drone echipate cu o cameră termică, plasând totodată capcane și momeli. Fără succes însă.

În Bulgaria, după 11 zile de căutări ale unei misterioase feline negre de mari dimensiuni, autorităţile au ridicat interdicţia de a intra în regiunea platoului Shumen, deoarece animalul a rămas de negăsit.

Ulterior, pe 30 iunie, două apeluri la 112 au anunţat prezenţa panterei în Giurgiu. "Îi străluceau ochii foarte puternic. ... Am zis că este satana, că mi se arată viziune pentru că eu nu am ştiut de acest animal. Am văzut ceva care nu ştiu ce era, nici câine deformat, nici pisică, că prea era urâtă, era sperietoare" a relatat o localnică înspăimântată.

În noaptea de 1 spre 2 iulie, alte două apeluri au anunţat prezenţa sălbăticiunii în comuna Năsturel din Teleorman. Animalul a fost căutat aproximativ două săptămâni în Bulgaria. Se crede că a evadat dintr-o colecţie privată şi ilegală de animale exotice, un fel de grădină zoologică neautorizată.

Ce spun autorităţile române

În data de 02 iulie a.c. în jurul orei 01.00, dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi Județean Teleorman a fost sesizat prin apel la 112 cu privire la faptul că în localitatea Năsturelu din județul Teleorman a fost surprinsă prezența unui animal sălbatic.

În zonă a fost direcționat un echipaj de jandarmi care nu a găsit urme sau indicii ale prezenței animalului sălbatic în zona menționată. Echipajul de jandarmi a continuat desfășurarea activităților pentru a asigura măsurile de protecție a zonei, până la ora 09:00. De asemenea, au fost permanentizate activitățile de verificare și monitorizare a zonelor apropiate.

Le recomandăm cetățenilor ca în astfel de situații să apeleze numărul unic de urgență 112, să nu încerce să intervină pentru a nu-și pune propria viață în pericol și să respecte recomandările forțelor de ordine.

Experţii pun la îndoială dovezile care au declanşat căutarea

Profesor asociat doctor Stoian Lazarov, zoolog la Muzeul Naţional de Istorie Naturală din cadrul Academiei Bulgare de Ştiinţe, a declarat pentru Nova TV că urma de animal vehiculată ca dovadă ar putea fi de fapt a unui câine mare.

El a făcut referire la o declaraţie prezentată de colegul său, profesorul Nikolay Spasov, Ministerului Agriculturii, care a confirmat ştiinţific că urma prezentată în filmare aparţine unui câine mare şi nu are legătură cu nicio felină.

În ciuda îngrijorărilor iniţiale, nu a apărut nicio dovadă solidă care să confirme existenţa unei pantere negre evadate din zonă. Lazarov şi-a exprimat scepticismul cu privire la validitatea unei înregistrări video difuzate pe scară largă care ar prezenta animalul.

El a subliniat că, dacă felina ar fi fost crescută în captivitate, probabil că nu ar fi fost adaptată pentru a vâna prada sălbatică şi ar fi căutat în schimb surse facile de hrană în apropierea aşezărilor umane, cum ar fi găini, câini vagabonzi sau pisici.

