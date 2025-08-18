Vremea s-a schimbat brusc. De la caniculă am trecut direct la furtuni violente. În Maramureş, grindina şi ploile au făcut prăpăd, iar temperaturile au scăzut serios în aproape toată ţara. La Bucureşti, termometrele au arătat astăzi cu 10 grade Celsius mai puţin. Dar nu vă bucuraţi prea devreme. Deocamdată, nu scăpăm de caniculă.

În Maramureş a plouat într-o zi cât pentru toată luna august. O ploaie de cod roşu a adus grindină care a frânt crengile copacilor şi a transformat peisajul într-un alb de iarnă.

"Gheaţă, aşa, eu n-am mai văzut, cât nuca. Şi să o iei cu lopata. Deci n-am văzut aşa de multă şi aşa dintr-odată, a plouat numai şi numai cu gheaţă", a declarat o localnică.

Sub ploaia de gheaţă, şoferii nu au mai putut înainta. Puhoaiele au măturat totul în calea lor, iar rafalele de vânt au ajuns la 70 kilometri pe oră şi au împrăştiat totul prin gospodării.

Partea aceea a fost toată plină. Coteţul a fost până sus, că se vede. Câinele l-am băgat sub trepte. Alţii mai puţini norocoşi s-au trezit cu apa direct în casă.

Vremea s-a schimbat brusc. De la caniculă am trecut direct la furtuni violente.

"Avem cam 20 de gospodării afectate, asta înseamnă cu anexe inclusiv casele. A intrat apa efectiv în case la oameni, în băi, în bucătării, în beciuri", a declarat Cristian Toma, viceprimar Lăpuş.

Inundaţiile au purtat totul cu ele şi în Bistriţa-Năsăud. Drumul care duce către mănăstirea Rebra a fost blocat de aluviuni. La Cluj, localnicii au primit mesaje RO-Alert să nu iasă din casă în timpul furtunilor violente.

Valul de aer rece a coborât mult temperaturile. De la 35 de grade Celsius ieri, Bucureştiul s-a răcorit astăzi la 25. Bucuria nu va dura, însă, mult.

"Deja de miercuri vorbim de o încălzire a vremii. 33 de grade, estimate pentru partea de vest a ţării, iar joi vorbim, din nou, de caniculă şi disc termic ridicat pe Banat, Crişana, Oltenia, partea de vest, sud-vest a ţării - temperaturi de 36-37 de grade", a declarat ANM.

În plus, ploile vor fi tot mai puţine. Furtuni de vară vor mai apărea săptămâna viitoare doar pe la munte.

Simona Vasiac Like Vin din colțul de țară unde se agață harta în cui. Fiecare om care pășește în acest loc își retrăiește copilăria și asta încerc să arăt dincolo de ecran. ➜

Întrebarea zilei V-aţi cumpărat locuinţă înainte de 35 de ani? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰