Liderul romilor din Roman, care s-a împuşcat în cap în timpul unui live pe Tik Tok, a murit

Bărbatul în vârstă de 74 de ani, din oraşul Roman, care a încercat să îşi ia viaţa în timpul unei conversaţii video, cu mai multe persoane, pe o reţea de socializare, a murit.

la 06.11.2025 , 17:37
La acel moment, unul dintre urmăritorii săi, care se afla în Galaţi, a sunat la 112. Poliţiştii l-au găsit pe bărbat, împuşcat, dar în viaţă. Acesta a murit joi, conform Mediafax.

Bărbatul a fost transportat la spital în comă, iar, după investigațiile medicale de specialitate, acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale. Medicii au intrat cu el în sala de operație.

În acest caz, polițiștii au deschis o anchetă și urmează să stabilească cu exactitate ce s-a întâmplat.

