Video Litoralul de vizitat în extrasezon. Hotelierii se întrec în oferte, reduceri şi cadouri
Cine a zis că la mare mergi doar să faci plajă şi să cheltui bani pe la terase, n-a fost toamna pe litoral. După un sezon estival dintre cele mai slabe, hotelierii de la malul mării - cei care încă nu au tras obloanele - s-au gândit că pot face şi un altfel de turism. Aşa că vin cu tot felul de idei să-și atragă oaspeți - unii te îmbie cu borşul de peşte gratis, alţii te așteaptă cu must proaspăt şi încing grătarele direct pe plajă. Vremea e încă bună de vacanță - vor fi 25 de grade weekendul acesta.
Litoralul este destinaţie de vacanţă în orice anotimp. Cine vrea să se convingă de asta, găseşte cazare mai ieftină, cu un bonus la pachet.
Pentru că vremea nu mai e chiar de plajă, alţi hotelieri mizează pe tratamente SPA la interior. Accesul pentru clienţi e 50 de lei.
Cei care vor o vacanţă de tip retreat găsesc un hotel... altfel. Camerele sunt mult mai generoase şi au vedere spre lac. Iar cu cât şederea este mai lungă, cu atât reducerea este mai consistentă.
Şi asta nu e tot ce oferă litoralul toamna.
În plus, şi vremea este încă plăcută la malul mării. După un cod galben de vânt, soarele a ieşit din nou şi temperaturile au urcat astăzi până la 25 de grade celsius. Weekendul se anunţă unul şi mai plăcut. Meteorologii spun că şi apa mării se va încălzi - va avea în jur de 20 de grade.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰