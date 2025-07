Proprietarii maşinilor le-au găsit făcute bucăţi la centrele Remat. Unul dintre ei a reușit să își recupereze automobilul în ultimul moment.

"Îl sun, nimic. Îmi dă mesaj: sunt cu fata la doctor. Te sun în 10 minute, n-a mai sunat. Îl sun iar, iar nu răspunde. Și atunci m-am uitat pe GPS. Și am văzut mașina la dezmembrări. Când am ajuns acolo, am sunat la 112", povesteşte un administrator flotă auto.

Suspectul a reuşit să păcălească cel puţin 10 administratori de firmă în acelaşi mod.

"El pare de încredere. Nu ai zice în viața ta că face prostii din astea. După ce lua mașina de la mine, el trebuia să se ducă la flotă să facă contractul de muncă. Lasă că ajung mâine, mâine sunt cu fata la spital, lasă-mă o zi două", spune un administrator păgubit.

Majoritatea centrelor de dezmembrare cer documentele proprietarului, dar bărbatul căutat de poliţişti a găsit angajaţi dispuşi să accepte doar o declaraţie scrisă de mână. "Face declarație pe propria răspundere. Răspund că e a mea", spune un angajat de la dezmembrări, filmat cu camera ascunsă.

Un centru de dezmembrări autorizat nu va accepta să distrugă o mașină fără câteva acte. În primul rând, actele mașinii, în al doilea rând actele noastre. Iar în cazul în care mașina nu ne aparține, o împuternicire semnată de proprietarul de drept.

Păgubiții au depus plângeri la mai multe secții din București și din Ilfov. "Polițiștii desfășoară activități de căutare pentru depistarea bărbatului de 31 de ani și a autoturismului în cauză. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere", a declarat Andreea Balaș, purtător de cuvânt IPJ Ilfov.

Bărbatul va fi acuzat de abuz de încredere, care se pedepseşte cu închisoare între trei şi şase ani. În plus, proprietarii maşinilor îi pot cere despăgubiri în instanţă.

