Tragedie care dă fiori părinţilor. Un băieţel de şase ani din Timişoara a murit după ce s-a electrocutat cu feonul. Totul s-a întâmplat când mama lui a plecat pentru câteva minute din baie şi l-a lăsat pe copil singur, în cadă. Urmează informaţii cu un puternic impact emoţional.
Câteva secunde de neatenţie s-au transformat într-o tragedie pentru o familie din Timişoara.
Mama era singura cu copilul de 6 ani în apartamentul de la etajul 1 cand s-a întâmplat tragedia. A spus poliţiştilor că l-a lasat singur 10 minute în baie, iar când a revenit micuţul era deja inconştient.
A murit în timp ce făcea baie
"M-a sunat soţia şi mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu băiatul, cu David. Mi-a zis că a băgat un feon în priză şi s-a băgat la baie. Ea era la bucătărie. Atâta ştiu. Am venit şi am găsit salvarea aici când îl resuscitau", a declarat tatăl micuţului.
Din păcate, cel mic nu a răspuns manevrelor de resucitare, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el.
"Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului", a declarat Alexandra Petrovici - IPJ Timiş.
David mai avea doi fraţi mai mici - de 4 şi 3 ani. Familia se mutase de două săptămâni din Moldova în Timişoara.
"Eu stau la parter si ei deasupra mea. I-am văzut numai aşa în trecere, când au ieşit din scară. Îngrijiţi". "Am auzit-o pe mama când a chemat ambulanţa şi a aşteptat ambulanţa", spun vecinii.
Trupul micuţului a fost dus la Institutul de Medicină Legală, unde medicii legiști vor stabili exact cauza morții.
