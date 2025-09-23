Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "M-a sunat soţia şi mi-a spus că s-a întâmplat". David a murit electrocutat în timp ce se afla în baie

Tragedie care dă fiori părinţilor. Un băieţel de şase ani din Timişoara a murit după ce s-a electrocutat cu feonul. Totul s-a întâmplat când mama lui a plecat pentru câteva minute din baie şi l-a lăsat pe copil singur, în cadă. Urmează informaţii cu un puternic impact emoţional. 

de Iulia Pop

la 23.09.2025 , 19:32

Câteva secunde de neatenţie s-au transformat într-o tragedie pentru o familie din Timişoara. 

Mama era singura cu copilul de 6 ani în apartamentul de la etajul 1 cand s-a întâmplat tragedia. A spus poliţiştilor că l-a lasat singur 10 minute în baie, iar când a revenit micuţul era deja inconştient

A murit în timp ce făcea baie

Articolul continuă după reclamă

"M-a sunat soţia şi mi-a spus că s-a întâmplat ceva cu băiatul, cu David. Mi-a zis că a băgat un feon în priză şi s-a băgat la baie. Ea era la bucătărie. Atâta ştiu. Am venit şi am găsit salvarea aici când îl resuscitau", a declarat tatăl micuţului.

Din păcate, cel mic nu a răspuns manevrelor de resucitare, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru el. 

"Polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, unde au constatat faptul că cele sesizate se confirmă, din păcate, fiind declarat decesul minorului", a declarat Alexandra Petrovici - IPJ Timiş. 

David mai avea doi fraţi mai mici  - de 4 şi 3 ani. Familia se mutase de două săptămâni din Moldova în Timişoara. 

"Eu stau la parter si ei deasupra mea. I-am văzut numai aşa în trecere, când au ieşit din scară. Îngrijiţi". "Am auzit-o pe mama când a chemat ambulanţa şi a aşteptat ambulanţa", spun vecinii. 

Trupul micuţului a fost dus la Institutul de Medicină Legală, unde medicii legiști vor stabili exact cauza morții.

Iulia Pop
Iulia Pop Like

Îmi place să știu. Pun întrebări, și cer, imperios, răspunsuri! Îmi place să ascult. Sincer, uneori de atât e nevoie! Îmi place să scriu. Sunt perfecționistă și “lupt” pentru fiecare cuvânt din știre! Îmi place să zâmbesc.

copil timisoara mort
Înapoi la Homepage
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Monica și Ramona Gabor, revedere emoționantă în Dubai. Cum arată fosta soție a lui Irinel Columbeanu
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Bocciu, revenire spectaculoasă în Peluza Nord a Rapidului: “Poate să conducă galeria la Ploiești! Totul depinde de asta”
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi folosit mai puţin maşina din cauza scumpirii carburanţilor?
Observator » Evenimente » "M-a sunat soţia şi mi-a spus că s-a întâmplat". David a murit electrocutat în timp ce se afla în baie