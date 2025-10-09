Tragedie la Constanţa! O tânără mamă, poliţistă, şi-a pierdut viaţa într-un spital privat, la câteva ore după ce a născut. Pentru că starea pacientei de 29 de ani s-a înrăutăţit, a fost transferată de urgenţă la Spitalul Judeţean. A fost însă prea târziu. Soţul femeii acuză doctorii de malpraxis, iar poliţiştii au deschis un dosar pentru ucidere din culpă. Medicii de la clinica privată se apără şi spun că mama nu a fost de acord iniţial cu procedura chirurgicală care ar fi putut să o salveze.

Mădălina îşi îndeplinise visul de a fi mamă printr-un tratament de fertilizare in vitro. Era la prima sarcină şi deşi era din Giurgiu, a ales să nască la un spital privat din Constanţa. Reprezentanţii spitalului spun că primele probleme au apărut marţi. La ora 13, tânăra de 29 de ani a venit la spital, cu dureri şi sângerări. A refuzat internarea, dar s-a întors în aceeaşi seară, când deja era în travaliu. Pe parcursul nopţii a născut, însă au apărut complicaţii şi starea ei de sănătate s-a agravat. Abia la ora cinci dimineaţa medicii au hotărât să transfere la spitalul judeţean din Constanţa, în comă profundă.

27% dintre decesele mamelor după naştere se datorează hemoragiilor, potrivit OMS

"A fost admis direct la terapie intensivă, unde echipa medicală a intervenit prompt cu toate resursele disponibile pentru asigurarea suportului vital. Din păcate, în ciuda eforturilor susţinute, stabilizarea nu a fost posibilă, evoluţia a fost stabil nefavorabilă, iar decesul a survenit la scurt timp după preluare", a declarat Crina Kibedi, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Constanța. Potrivit clinicii, tânăra mamă a avut o hemoragie puternică şi a fost nevoie să i se înlăture uterul. Reprezentanţii spitalului privat spun că părinţii au refuzat iniţial operaţia. Într-un comunicat, mai menţionează că: "Având în vedere faptul că situația pacientei se deteriora dramatic, se obține acordul verbal al aparținătorului (...) și se intervine chirurgical, efectuându-se histerectomie subtotală de necesitate".

"Atonia uterină este una dintre complicaţiile rare, dar extrem de periculoase în cazul unei naşteri naturale. Înseamnaă că in urma nasterii, uterul nu se constractă compelt, iar acele vase de sânge nu se opresc. Sângerarea este cataclismică in situatiile astea", a declarat Giorgia Zambieri, medic ginecolog. Mădălina era poliţistă şi face parte dintr-o familie cunoscută din Giurgiu. Apropiaţii spun că a mai avut o naştere pe care a pierdut-o. Deşi medicii i-ar fi fost recomandată o cezariană, a insistat să nască natural.

"Trupul neînsuflețit a fost transportat la morgă în vederea efectuării autopsiei pentru stabilirea cauzei decesului", a declarat Andreea Ambroze, purtător de cuvânt IPJ Constanța. Potrivit statisticilor OMS, 27% dintre decesele mamelor după naştere se datorează hemoragiilor.

