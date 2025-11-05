Un nou avertisment legat de fraudele online: mare atenţie la mesajele pe care le primiţi de la medicul de familie. La Brăila, spre exemplu, mai multe persoane au primit mesaje pe WhatsApp, de pe numărul doctorului, în care li se cerea bani. Mesajul era însoţit şi de Iban. Poliţia a deschis deja o anchetă în acest caz.

În principiu, hackerii sparg conturile de WhatsApp asociate cu agenda telefonului, după care trimit linkuri care, odată accesate, solicită date personale, bancare sau parole şi coduri de autentificare.

O nouă metodă include trimiterea de mesaje care par a fi foarte prietenoase şi să vină din partea unor cunoscuţi, fiind trimise de către numere deja memorate în agendă. Mesajele solicită diverse sume de bani.

Acest lucru s-a întâmplat şi la Brăila zilele trecute, acolo unde mai mulţi oameni au primit astfel de mesaje, care păreau a fi din partea medicului de familie. Evident, a fost vorba de o înşelătorie şi poliţia a fost sesizată. În doar o săptămână au fost înregistrate opt astfel de plângeri.

Anchetatorii recomandă ca dacă primim mesaje prin care ni se solicită sume de bani, să nu accesăm linkurile trimise şi să contactăm prin alte căi persoana care ar fi trimis mesajul.

