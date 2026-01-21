Trei copii au rămas pe drumuri în plină iarnă, după ce casa lor a fost făcută scrum în Neamţ

Bilanţ negru după zilele şi nopţile cu ger extrem. În judeţul Caraş-Severin o familie cu trei copii a rămas pe drumuri în plină iarnă, după ce casa în care locuiau a fost făcută scrum.

Din fericire, cu toţii au scăpat nevătămaţi. Iar în judeţul Mehedinţi un incendiu care ar fi pornit de la o magazie cu lemne s-a extins la o anexă gospodărească, dar şi la acoperişul unei case, iar o persoană a suferit un atac de panică şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Şi în judeţul Bacău trei case şi trei anexe au fost distruse de flăcările violente. Misiunea celor 21 de pompieri mobilizaţi la faţa locului a fost una dificilă.

