Video Mama tânărului care a bătut un livrator din Bangladesh: Dar ce, el n-a primit pumni de la societate destui?

Reacţie halucinantă a femeii care l-a crescut pe tânărul "patriot" deranjat de livratorii străini de la noi din ţară. "Şi el a primit pumni de la societate" - aşa a justificat atacul rasist din Centrul Capitalei. 

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 17:38

Reporter: Ai avut motive să-l ataci? Cine te-a manipulat? Ce făceai cu cuțit la tine în parcul IOR?

Atacatorul: N-aveam cuțit, n-am văzut. 

Mama atacatorului: Lăsați miciunile! Lăsați miciunile! Mi-a nenorocit un copil care-şi iubește țara mai mult decât pe el.

Reporter: A fost lovit aşa de nicăieri! 

Mama atacatorului: Dar ce i-a dat doamnă? El n-a primit pumni de la societate destui? Băgat în DGASPC? Lăsaţi domnişoară, că nu ştiţi traiul lor, de orfani. 

Tânărul de 20 de ani a fost arestat după pumnul dat din senin muncitorului din Bangladesh. Iar acum, a fost anunţat că este anchetat şi pentru proapagandă legionară. Anchetatorii au rămas şocaţi de ce au văzut pe conturile lui de sociale - simboluri naziste și imagini cu arme albe.

