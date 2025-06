"Şi a zis: Mamă, m-a prins de mână şi după aceea i-a alunecat mâna şi a zis către fratele lui Andrei, du-te la mal, du-te la mal! Andrei, eu mor, mor!", a povestit mama.

Acestea au fost cuvintele pe care Ştefan i le-a spus fratelui său mai mic, Andrei, cu ultimele puteri, înainte să fie despărţiţi de curenţi.

"Mai avea 5 zile şi făcea 14 ani...Am făcut comandă de tort, doamnă...Am făcut tot să îi fac inima bună, să îl bucur. Nu mai apucă...", a declarat Vasilică, tatăl.

"Băiatul meu cel mic mi-a zis: Mami, eu ştiu că frate-miu e mort!", a mai povestit mama.

Ultimele clipe din viaţă alături de fratele său

Andrei a fost salvat în ultimul moment de un unchi, care l-a văzut la timp şi a sărit după el în rău. Pentru Ştefan, în schimb, a fost prea târziu.

"A venit un băiat după mine. A venit şi mi-a spus că sunt nepoţii mei. Să mă duc să îi ajut să iasă din apă", a declarat unchiul copiilor.

"Au zis că, moşu, merg să mă scald. Acum, dacă mergeţi la scăldat, mergeţi unde e apă micuţă, acolo în pârâu, în canalul ăla. Au zis că nu, moşule, că noi ştim să înotăm", spune un localnic.

Oamenii spun că în zonă copiii vin des la scăldat, dar în ultima perioadă a plouat mai mult aşa că râul este mult mai adânc şi mai periculos. Cei doi băieţi nu au luat în calcul acest lucru în momentul în care s-au aruncat în apă.

Acum, părinţii, împreună cu toată comunitatea, nu se dezlipesc de malul răului şi se roagă pentru o minune...

"Am primit telefon de la văru-miu: Lasă acolo, tot ce ai, lasă-le să se ducă unde o vrea, vino că copilul tău...sunt înecaţi amândoi", mai spune tatăl.

"Şi i-am zis, nu cumva să te duci la iazul ăla... "Nu mă duc mamă". Nu mai ştiu, nu mai am cuvinte, nu mai am putere. Nu mai am absolut nimic", spune mama.

În tot acest timp, Andrei, fratele de 12 ani salvat, este internat în spital şi îşi revine treptat.

Ştefan este căutat în continuare de scafandrii şi poliţiştii. Autoritățile trag un semnal de alarmă. Scăldatul în lacuri, râuri sau alte ape neamenajate este complet interzis, mai ales pentru cei care nu știu să înoate.

